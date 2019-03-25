25.03.2019 19:19

В Первой завершился «Kharkiv Fashion 2019»

Модные показы в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019» посетили более 1 тыс. харьковчан.



//city.kharkov.ua

На «Kharkiv Fashion 2019» свои коллекции представили 19 дизайнеров. Среди них - Дмитрий Захаревский, Олег Фоменко, Екатерина Чепак, Олег Тарнавский, а также бренды: «Lemoni», «Puchka», «Zoryana style», «Lipar, Woolbook», «Raslov», «Vesna fashion», «Porrima», «Nadenu», «MaKha», «Bugrimatelier», «Just Be Yourself», «Atelier Natalya Burlutskaya», участник «Ukrainian Fashion Week» бренд «Factura», а также модельер из Греции Мария Тагалоу.

По словам координатора «Kharkiv Fashion 2019», исполнительного директора «Kharkiv Fashion Cluster» Олега Егорова, этот сезон проекта особо интересный, так как несет в себе важную социальную составляющую. «Мы несем основной месседж - объединить людей и сказать о том, что у всех равные возможности, будь то спортсмен, начинающий дизайнер, профессиональная теннисистка, танцовщица, стилист международного уровня. И, думаю, мы этого достигли нашим совместным трудом», - отметил Олег Егоров.

Наряду с профессиональными моделями в показах приняли участие люди с ограниченными возможностями - представители Харьковской общественной организации «Креавита». В частности, в показе приняла участие паралимпийская чемпионка Людмила Павленко. В этот раз они вместе с организаторами и дизайнерами «Kharkiv Fashion» представили концептуальную коллекцию футболок молодежного бренда «Nadenu» под названием «We can».

«Kharkov Fashion» подарил нам чувство невероятного единения, единения с участниками показа, со зрителями. Это невероятное чувство, когда ты осознаешь, что нет ничего невозможного», - отметила вице-президент организации Елена Шингарева.

Во второй раз в роли моделей выступили и воспитанники Харьковского специализированного учебно-воспитательного комплекса. Слабослышащие дети представили коллекцию дизайнера Ольги Ковтун. Кроме того, впервые в истории проекта на подиум вышли спортсмены - футбольная команда «Волчанск». Они продемонстрировали коллекцию повседневной одежды, разработанную дизайнером Олегом Тарнавским.

По словам главного организатора проекта, начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, проект «Kharkiv Fashion» – это творческая платформа для всех людей, которые хотят соприкасаться с миром индустрии моды.

«Ежегодно мы расширяем географию «Kharkiv Fashion» и даем возможность легкой промышленности нашей страны выйти на новый уровень. В этот раз мероприятие объединило в себе не только модные показы, но и ведущих специалистов фешн-индустрии, сферы маркетинга и дизайна. Это даст возможность всем желающим развиваться в мире моды и получить необходимые знания, чтобы создать свой бренд и сотрудничать как с производителями, так и с потребителями», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Ведущим мероприятия в этом году стал латвийский певец Маркус Рива. Почетными гостями мероприятия были украинские актеры и телеведущие Ольга Сумская и Виталий Борисюк.

Также в рамках «Kharkiv Fashion 2019» работали торгово-выставочные зоны отечественных и зарубежных модельеров и производителей одежды и прошел конкурс для молодых дизайнеров «Start Fashion».

Отметим, проект «Kharkiv Fashion» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.