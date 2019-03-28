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28.03.2019  12:19   

Харьковская делегация - участник Международной туристической выставки

Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета принял участие в открытии 25-й Международной туристической выставки UITT «Украина - путешествия и туризм».


//city.kharkov.ua
Мероприятие проходит 27-29 марта в Международном выставочном центре в Киеве. На выставке представлены 300 компаний из 22 стран.
 
UITT - это традиционное ежегодное место встречи представителей международных, зарубежных, национальных и местных туристических организаций, туроператоров и турагентств, органов власти, которые занимаются развитием туризма в городах и регионах Украины, а также авиакомпаний, гостиниц и медиа.
 
На открытии выставки присутствовали представители дипломатических представительств иностранных государств в Украине. На церемонии открытия выступили заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Величкович, которые напомнили, что туризм является одной из стратегических сфер развития инфраструктуры городов и регионов страны.
 
Отметим, что 2019 год объявлен в Украине годом качества и безупречности в сфере туризма.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  выставка, делегация, харьков
 
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