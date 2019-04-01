Завтра в «Бузке» – новые выставки

Со 2 апреля можно посмотреть работы учеников Дарьи Рыжковой «В ритме вдохновения» и живопись Натальи Попович-Самусь «Ее весна».
Сборная выставка учеников художника и преподавателя Дарьи Рыжковой будет экспонироваться в большом зале выставочного центра со 2 по 11 апреля. Открытие выставки – 2 апреля в 18:00.
Работы выполнены в различных жанрах, техниках и стилях масляной живописи.
Сама художница окончила Харьковскую художественную академию, ее работы находятся в частных коллекциях в Украине и США, Мексике и Канаде, в России и Беларуси, в Южной Корее и Австралии.
Выставка живописи Натальи Попович-Самусь «Ее весна» (Маме посвящается) пройдет со 2 по 14 апреля в малом зале галереи. Открытие выставки – 4 апреля в 17:00.
Наталья Попович-Самусь окончила Харьковский национальный университет имени Г.С. Сковороды (художественно-графическое отделение). Выставка «Ее весна» посвящена маме художницы. На ней будут представлены фотоработы 12-летнего сына Натальи – Артема Самуся.
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