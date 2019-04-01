01.04.2019 17:51

Воспитанники школ искусств выступят в харьковских ТРЦ

Школы эстетического воспитания Харькова принимают участие в Международном музыкальном фестивале «KharkivMusicFest: Моцарт», который проходит в городе с 23 марта по 7 апреля.



//city.kharkov.ua

Как отметили организаторы, миссия фестиваля заключается в том, чтобы сделать классическую музыку максимально открытой для слушателя. В этом году фестиваль посвящен выдающемуся композитору Вольфгангу Амадею Моцарту, и уже второй раз в рамках фестиваля реализуется проект «ArtPiano».

«Харьковчане отдают свои старые инструменты, чтобы они получили новую жизнь и дарили радость другим. Мастерство художников превращает старые пианино в современные арт-объекты, которые во время фестиваля звучат в торгово-развлекательных центрах, ресторанах, университетах и просто на улице», - рассказали организаторы.

К инициативе присоединились школы эстетического воспитания - детские музыкальные и художественные школы города. В выходные - 23, 24 и 30 марта - они выступили с концертной программой в торгово-развлекательном центре «Дафи» и на Сумском рынке. Свои выступления дети повторят на заключительном этапе фестиваля - 6 и 7 апреля, с 12:00 до 18:00.

Отметим, что проект «ArtPiano» реализуется при поддержке Департамента культуры горсовета.