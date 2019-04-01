Воспитанники школ искусств выступят в харьковских ТРЦ

Школы эстетического воспитания Харькова принимают участие в Международном музыкальном фестивале «KharkivMusicFest: Моцарт», который проходит в городе с 23 марта по 7 апреля.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Со вторника начнется очередное понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков. В юго-восточной части области небольшие осадки (дождь, местами с мокрым снегом).
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажн.:
давл.:
ветер: