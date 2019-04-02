Украшения из бисера покажут на выставке в Худодественном музее

Экспозиция работ Анны Тормышевой «Ґердани та силянки для пані, пана і панянки» откроется 3 апреля в 16:00.
На ней будут представлены более 80 работ из бисера, среди них: женские традиционные шейные украшения – герданы и воротнички, мужские галстуки, разнообразные современные изделия из бисера и камня, а также шарики темари и авторская кукла по мотивам японской кокеси.
Родилась Анна Тормышева 31 июля 1964 года в г. Харькове, имеет высшее образование. Окончила Харьковский механико-технологический техникум и Харьковский педагогический институт им. Г.С. Сковороды. По специальности – учитель, имеет звание «Учитель-методист».
Всю жизнь Анна Тормышева увлекается различными видами декоративно-прикладного искусства и рукоделия, но работа с бисером занимает едва ли не главное место среди них. Мастерица создает авторские орнаментальные композиции, владеет всеми традиционными техниками бисероплетения.
С конца 80-х годов Анна Тормышева участвовала в различных выставках народного творчества: городских, областных, фестивалях, Слобожанской и Сорочинской ярмарке. Ее произведения хранятся в Харьковском художественном музее и частных коллекциях в Украине и за ее пределами: США, Франции, Японии, Израиля, Германии, России, Беларуси, Чехии. Все они имеют яркие черты самобытности художницы и удачно продолжают художественные традиции Слобожанщины.
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