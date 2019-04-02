Выставку-сериал «Вооружены и опасны» покажут в Харькове

С 5 апреля до 4 мая в ЕрмиловЦентр пройдет выставка-сериал «Вооружены и опасны».
Проект анализирует хрупкое положение украинского общества, испытывающего внешнее вмешательство на Востоке и активность праворадикальных движений внутри страны.
Вооружены и опасны - это проект-платформа, объединяющая группу художниц/художников и режисерок/режиссеров, работающих на пересечении современного искусства и экспериментального кино.
Куратор проект Николай Ридный предложил реализовать проект в форме видео-сериала, посвященного теме милитаризации общества и, в частности, отношению молодежи к насилию и оружию.
Постановочные и документальные сцены были сняты во время вечеринок, прогулок, случайных ситуаций с автором и его друзьями. Эти сцены составляют основу первых эпизодов сериала.
Открытие выставки – 5 апреля в 19.00.
6 апреля в 16:00 в рамках выставки-сериала «Вооружены и опасны» авторы серий обсудят сериал во время публичной дискуссии.
Выставка работает со вторника по воскресенье, с 12.00 до 20.00. Вход свободный.
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