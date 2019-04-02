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02.04.2019  16:32   

Юные таланты нарисовали свое понимание охраны труда

С 9 по 30 апреля в Областном центре культуры пройдет выставка детского рисунка «Охрана труда глазами детей».


// ХОГА

Всего для участия в I этапе Всеукраинского конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» поступило 639 работ от детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Организаторы выставки – ГУ Гоструда – хотели активизировать творческий потенциал детей и подтолкнуть их изобразить возможные риски и опасности, которые сопровождают человека во время работы.

«Представленные творческие работы очень интересные и разнообразные по своим сюжетам, а объединяет все эти рисунки тема охраны труда и промышленной безопасности. Рисунки - это специфический язык, которым дети могут отразить окружающий, и иногда непонятный мир, полный опасности и всевозможных препятствий, которые детское воображение еще не способно постичь в полном смысле», - подчеркнули организаторы.

Ознакомиться с детскими произведениями можно с 10:00 до 17:30, кроме выходных, в КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62).

 

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  выставка, харьков
 
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