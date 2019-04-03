03.04.2019 11:01

В Харькове откроется выставка «Измерение»

С 11 по 26 апреля в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет персональная выставку Дмитрия Павленко «Измерение».



// cultura.kh.ua

Это первая персональная выставка художника, отмечают в галерее. У Дмитрия нет художественного образованияю Все началось c граффити – уличных росписей. Их эстетика отразилась и в сегодняшних работах автора, для которых характерна монументальность, использование локальных цветов, контрастность, своеобразная построение композиций.

По словам организаторов выставки, в творчестве Дмитрия объединились разнородные стили и элементы, мир настоящий и мир фантастический, мир природы и мир технологий. В спокойный реалистичный пейзаж включены яркие, динамичные персонажи и объекты в виде людей, животных, роботов, современной или футуристической техники. А каллиграфия, характерная для граффити, в работах художника превращается в абстрактный орнамент, который пронизывает пространство картины, словно прорываясь из параллельного пространства. Часто в работах художника присутствует тема космоса, который таит в себе множество тайн и загадок, и символизирует постоянный путь, поиск и обновление.



Торжественное открытие персональной выставки живописи художника Харьковской области (Харьковского района) Дмитрия Павленко «Измерение» состоится 11 апреля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Выставка будет работать со вторника по суююоту, с 11:00 до 19:00.



Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:



12 апреля в 17:00 - лекция «Еще раз о биеннале». Лектор - искусствовед Викентий Пухарев.



16 апреля в 17:00 - лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 4».



17 апреля в 16:00 - просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки из коллекции Чайки Е.Г.



18 апреля с 12:00 до 16:00 - круглый стол «Художественное наследство Слобожанщины». Организатор - ОКЗ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» в рамках ХХИИ Международной научной конференции «Слобожанские чтения», которая пройдет в рамках Международного дня памятников и достопримечательностей и Дня памятников истории и культуры. Ответственный за организацию Путятин В.Д.



18 апреля в 17:00 - встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 8. Лектор - Северина Л.В.



23 апреля в 17:00 - Цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 18. Лектор - доктор искусствоведения Шило А. В.



24 апреля в 17:00 - творческая встреча с автором персональной выставки живописи «Измерение» Дмитрием Павленко.



25 апреля в 17:00 - мастер-класс и мастер-шоу по росписи писанок от мастеров Харьковской области к празднику Пасхи.