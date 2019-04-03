Три тысячи танцоров съедутся на фестиваль в Харьков

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis» состоится 6 апреля во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы.
В мероприятии примут участие более 100 команд – это около 3 тыс. танцоров из Украины и стран ближнего зарубежья.
В рамках танцевального мероприятия пройдет серия мастер-классов для танцоров и преподавателей, где профессионалы презентуют основы различных танцевальных направлений.
Отметим, фестиваль «Megapolis» проводится с 2012 года.
Начало мероприятия – в 8:00.
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3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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