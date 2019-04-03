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03.04.2019  17:32   

Три тысячи танцоров съедутся на фестиваль в Харьков

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis» состоится 6 апреля во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы.


// city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие более 100 команд – это около 3 тыс. танцоров из Украины и стран ближнего зарубежья.

В рамках танцевального мероприятия пройдет серия мастер-классов для танцоров и преподавателей, где профессионалы презентуют основы различных танцевальных направлений.

Отметим, фестиваль «Megapolis» проводится с 2012 года.

Начало мероприятия – в 8:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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