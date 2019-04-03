Как китайский художник стал писать слобожанские пейзажи, расскажет его учитель

4 апреля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором выставки живописи «Цветные прикосновения» Чжу Цзяньсюн и преподавателем автора, председателем харьковской организации Национального союза художников Украины В. И. Ковтуном.
Гости творческой встречи смогут познакомиться с работами Чжу Цзяньсюн, который в своем творчестве продолжает традиции Харьковской школы живописи. Тонкое цветовое соотношение, выразительный мазок кисти художника притягивает зрителя в пейзажах и натюрмортах.
Автор расскажет об истоках своего творчества, об отношении к искусству и учителей. Один из преподавателей Чжу Цзяньсюня в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, народный художник Украины Виктор Иванович Ковтун, поделится своими воспоминаниями о том, как учился и какие делал успехи Чжу.
Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ автора выставки.
Справка: Чжу Цзяньсюн родился в июле 1993 года в Шеньяне, провинции Ляонин, Китайская Народная Республика.
С живописью Чжу познакомил дедушка, и под его влиянием маленький художник попал на бюджетное место в государственную школу Сюй Бейхонг в Шеньяне.
Позже он переехал в Украину в Харьков, где поступил на кафедру станковой живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств, которую окончил в 2018 году.
2016 - APT-Квинта (г. Харьков),
2017 - ЦСИ им. А.И. Куинджи (г.. Мариуполь),
2018 - Дипломная работа «Ночная переправа» (руководитель диплома Ковтун Виктор Иванович).
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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