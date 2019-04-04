В Харькове покажут фильм о Чичибабине

10 апреля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится показ нового украинского фильма «Чичибабин».
Премьера пройдет в рамках персональной выставки репортажной фотографии журналиста и писателя Виталия Михайлова «Кинозвезды. Медиа-персоны. Селебрити».
Фильм «Чичибабин» – полнометражная документальная лента о выдающемся поэте Борисе Чичибабине, вся жизнь которого связана с Украиной.
Представлен значительный фото- и видеоматериал, воспоминания вдовы поэта, друзей и участников легендарной литературной студии, которую возглавлял Чичибабин.
Монтаж картины осуществлен в оригинальной форме: поэт будто подтверждает или дополняет воспоминания своих современников.
Фильм представят жена поэта, основатель Чичибабин-центра Л. С. Карась-Чичибабина, режиссер и продюсер картины В. Михайлов.
Лента снята в 2018 году в русскоязычной и англоязычной версиях. Продолжительность – 56 мин.
Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
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