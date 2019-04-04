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04.04.2019  17:31   

В Харькове покажут фильм о Чичибабине

10 апреля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится показ нового украинского фильма «Чичибабин».


// cultura.kh.ua

Премьера пройдет в рамках персональной выставки репортажной фотографии журналиста и писателя Виталия Михайлова «Кинозвезды. Медиа-персоны. Селебрити».

Фильм «Чичибабин» – полнометражная документальная лента о выдающемся поэте Борисе Чичибабине, вся жизнь которого связана с Украиной.

Представлен значительный фото- и видеоматериал, воспоминания вдовы поэта, друзей и участников легендарной литературной студии, которую возглавлял Чичибабин.

Монтаж картины осуществлен в оригинальной форме: поэт будто подтверждает или дополняет воспоминания своих современников.

Фильм представят жена поэта, основатель Чичибабин-центра Л. С. Карась-Чичибабина, режиссер и продюсер картины В. Михайлов.

Лента снята в 2018 году в русскоязычной и англоязычной версиях. Продолжительность – 56 мин.

Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  выставка, харьков
 
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