05.04.2019 17:45

В горсовете награждены участники «Kharkov Fashion 2019»

Чествование участников и партнеров проекта «Kharkiv Fashion 2019» прошло сегодня, 5 апреля, в малом зале Харьковского горсовета.



//city.kharkov.ua

В ходе мероприятия главный организатор проекта «Kharkov Fashion 2019», начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская поблагодарила всех, кто принимал участие в организации проекта.

«Без ваших усилий и слаженной работы у нас не получилось бы такое интересное и масштабное мероприятие. «Kharkiv Fashion 2019» стал настоящим праздником моды, который показывает наш город и людей, которые тут работают и делают Харьков лучше. Нам было очень приятно, что в нашем проекте приняли участие почетные гости - Ольга Сумская и Виталий Борисюк. У нас сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Ольга Сумская презентовала свою коллекцию в Харькове. Мы как местная власть даем этому проекту социальную направленность, например, это инклюзивные показы. К нам приезжают со всех городов Украины и других стран, и это высокий показатель результативности нашей работы», - подчеркнула Виктория Грецкая-Миргородская.

Начальник управления вручила дипломы «Kharkiv Fashion 2019» участникам, партнерам, организаторам, волонтерам, а также представителям жюри конкурса «Kharkiv Start Fashion 2019». Всего было награждено более 100 человек.

Также Виктория Грецкая-Миргородская напомнила, что проект «Kharkiv Fashion 2019» традиционно проводится два раза в год, и анонсировала, что новые модные показы состоятся в Харькове в октябре. Она призвала дизайнеров уже сейчас вносить предложения и креативные идеи относительно осеннего проекта «Kharkiv Fashion 2019».

Напомним, модные показы в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019» посетили тысячи харьковчан. Свои коллекции представили 19 дизайнеров. Наряду с профессиональными моделями в показах приняли участие люди с ограниченными возможностями, воспитанники Харьковского специализированного учебно-воспитательного комплекса, а также спортсмены - футбольная команда «Волчанск».

Отметим, проект «Kharkiv Fashion» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.