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06.04.2019  15:03   

Харьков впервые представили на туристической выставке в Баку

Делегация Харьковского городского совета впервые принимает участие в 18-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019, которая проходит в городе Баку с 4 по 6 апреля.


// city.kharkov.ua

С мая открываются прямые авиарейсы из Харькова в Баку. Визит делегации горсовета положил начало развитию сотрудничества между Харьковом и городами Азербайджана. Также на выставке представлены такие украинские города, как Киев, Львов, Одесса и Трускавец.

В рамках мероприятия при поддержке Министерства культуры Азербайджана прошел воркшоп, во время которого представители Департамента международного сотрудничества выступили с презентацией и рассказали о туристическом потенциале Харькова, туристических маршрутах и дестинациях. Были разыграны призы от туристического бренда города «Kharkiv Smart city». Воркшоп посетили представители Посольства Украины в Азербайджане, Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, Азербайджанского бюро по туризму, туристических операторов и турагентств.

Также харьковская делегация встретилась с представителями муниципалитета города Баку и Национальной ассоциации городских муниципалитетов. В ходе встречи обсуждались вопросы о перспективах развития партнерских отношений и  сотрудничества между Харьковом и Баку.

Отметим, что выставка AITF проходит при поддержке и участии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики и Азербайджанского бюро по туризму. Мероприятие поддерживают Всемирная туристская организация (UNWTO) и Азиатско-тихоокеанская туристская ассоциация (PATA).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  туризм, выставка, харьков
 
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