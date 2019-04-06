Харьков впервые представили на туристической выставке в Баку

Делегация Харьковского городского совета впервые принимает участие в 18-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019, которая проходит в городе Баку с 4 по 6 апреля.
С мая открываются прямые авиарейсы из Харькова в Баку. Визит делегации горсовета положил начало развитию сотрудничества между Харьковом и городами Азербайджана. Также на выставке представлены такие украинские города, как Киев, Львов, Одесса и Трускавец.
В рамках мероприятия при поддержке Министерства культуры Азербайджана прошел воркшоп, во время которого представители Департамента международного сотрудничества выступили с презентацией и рассказали о туристическом потенциале Харькова, туристических маршрутах и дестинациях. Были разыграны призы от туристического бренда города «Kharkiv Smart city». Воркшоп посетили представители Посольства Украины в Азербайджане, Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, Азербайджанского бюро по туризму, туристических операторов и турагентств.
Также харьковская делегация встретилась с представителями муниципалитета города Баку и Национальной ассоциации городских муниципалитетов. В ходе встречи обсуждались вопросы о перспективах развития партнерских отношений и сотрудничества между Харьковом и Баку.
Отметим, что выставка AITF проходит при поддержке и участии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики и Азербайджанского бюро по туризму. Мероприятие поддерживают Всемирная туристская организация (UNWTO) и Азиатско-тихоокеанская туристская ассоциация (PATA).
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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