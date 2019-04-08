08.04.2019 14:32

В Харькове пройдет литературных практик

20-21 апреля в Харькове пройдёт II международный фестиваль актуальных литературных практик «Контекст»



Фото предоставлено организаторами

В программе фестиваля — презентации журналов и книг, поэтические чтения, лекции, выставка картин и вечер переводной поэзии.



«Контекст» задуман как площадка, объединяющая известных, а также молодых и талантливых авторов, развивающихся в различных направлениях современной поэзии, рассказывают организаторы.



В фестивале примут участие авторы из Копенгагена, Братиславы, Мюнхена, Москвы, Кишинёва, Киева, Львова, Санкт-Петербурга, Днепра и Харькова.



Открытие фестиваля состоится 20 апреля в 11:30 в Green Forest Hub (ул. Дарвина, 4Б).