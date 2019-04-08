В Харькове пройдет литературных практик

20-21 апреля в Харькове пройдёт II международный фестиваль актуальных литературных практик «Контекст»
В программе фестиваля — презентации журналов и книг, поэтические чтения, лекции, выставка картин и вечер переводной поэзии.
«Контекст» задуман как площадка, объединяющая известных, а также молодых и талантливых авторов, развивающихся в различных направлениях современной поэзии, рассказывают организаторы.
В фестивале примут участие авторы из Копенгагена, Братиславы, Мюнхена, Москвы, Кишинёва, Киева, Львова, Санкт-Петербурга, Днепра и Харькова.
Открытие фестиваля состоится 20 апреля в 11:30 в Green Forest Hub (ул. Дарвина, 4Б).
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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