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08.04.2019  14:32   

В Харькове пройдет литературных практик

20-21 апреля в Харькове пройдёт II международный фестиваль актуальных литературных практик «Контекст»


Фото предоставлено организаторами

В программе фестиваля — презентации журналов и книг, поэтические чтения, лекции, выставка картин и вечер переводной поэзии.

«Контекст» задуман как площадка, объединяющая известных, а также молодых и талантливых авторов, развивающихся в различных направлениях современной поэзии, рассказывают организаторы.  

В фестивале примут участие авторы из Копенгагена, Братиславы, Мюнхена, Москвы, Кишинёва, Киева, Львова, Санкт-Петербурга, Днепра и Харькова.

Открытие фестиваля состоится 20 апреля в 11:30 в Green Forest Hub (ул. Дарвина, 4Б).

Тэги:  фестиваль, харьков
 
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