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09.04.2019  10:39   

Фотовыставка, посвященная греческому писателю Поколения 30-х, пройдет в библиотеке Каразина

Открытие планшетной фотовыставки «Без правил, без границ. Андреас Эмбирикос (1901-1975)» состоится 13 апреля в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина (8-й эт.).


// city.kharkov.ua

Экспозиция пройдет в рамках Фестиваля греческой культуры. Выставку подготовил Одесский филиал Греческого фонда культуры. 

Андреас Эмбирикос – первый греческий поэт-сюрреалист и первый психоаналитик, писатель-романист и фотограф. Один из ярких представителей  греческой литературы «Поколения 30-х» прошлого столетия. 

Начало мероприятия - в 13:00. Дополнительную информацию можно узнать здесь

Справка. Андреас Эмбирикос родился 2 сентября 1901 года в городе Брэила, ныне Румыния,  в семье богатого судовладельца. Вскоре его семья переехала на остров Сирос в Эгейском море, а с 1908 года поселяется в Афинах.  После обучения в гимназии Андреас служил на флоте. Затем учился на философском факультете Афинского университета, продолжил обучение в Королевском колледже Лондона, а также в Париже. В 1931 году Андреас Эмбирикос вернулся в Грецию и работал докером. В годы фашистской оккупации остался в городе. Написал сборники стихотворений («Доменная печь», «Внутреннее пространство», «Сегодня как завтра и как вчера»), смешанные тексты («Сочинения или личная мифология», «Октана»), а также прозу («Арго, или Полет на воздушном шаре», «Земфира, или Тайна Пасифеи» и роман «Грейт Истерн»). Умер  3 августа 1975 года в Афинах.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, харьков
 
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