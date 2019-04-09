09.04.2019 10:39

Фотовыставка, посвященная греческому писателю Поколения 30-х, пройдет в библиотеке Каразина

Открытие планшетной фотовыставки «Без правил, без границ. Андреас Эмбирикос (1901-1975)» состоится 13 апреля в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина (8-й эт.).



// city.kharkov.ua

Экспозиция пройдет в рамках Фестиваля греческой культуры. Выставку подготовил Одесский филиал Греческого фонда культуры.

Андреас Эмбирикос – первый греческий поэт-сюрреалист и первый психоаналитик, писатель-романист и фотограф. Один из ярких представителей греческой литературы «Поколения 30-х» прошлого столетия.



Начало мероприятия - в 13:00. Дополнительную информацию можно узнать здесь.

Справка. Андреас Эмбирикос родился 2 сентября 1901 года в городе Брэила, ныне Румыния, в семье богатого судовладельца. Вскоре его семья переехала на остров Сирос в Эгейском море, а с 1908 года поселяется в Афинах. После обучения в гимназии Андреас служил на флоте. Затем учился на философском факультете Афинского университета, продолжил обучение в Королевском колледже Лондона, а также в Париже. В 1931 году Андреас Эмбирикос вернулся в Грецию и работал докером. В годы фашистской оккупации остался в городе. Написал сборники стихотворений («Доменная печь», «Внутреннее пространство», «Сегодня как завтра и как вчера»), смешанные тексты («Сочинения или личная мифология», «Октана»), а также прозу («Арго, или Полет на воздушном шаре», «Земфира, или Тайна Пасифеи» и роман «Грейт Истерн»). Умер 3 августа 1975 года в Афинах.