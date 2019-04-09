Японские гравюры 17-19 веков представят на выставке в Художественном музее

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 апреля Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 апреля Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.