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09.04.2019  14:01   

Японские гравюры 17-19 веков представят на выставке в Художественном музее

Выставка «Путешествия Эдокко» японских гравюры XVII – XIX вв. откроется 10 апреля в Художественном музее.


// kharkivoda.gov.ua

Экспозиция из 25 уникальных ксилографий, изображающих актеров театра Кабуки и самураев, предоставлена из фондов Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (Киев) в рамках проекта «Музей – гость».

Выставка японских гравюр познакомит посетителей с культурной и социальной жизнью японцев в эпоху Эдо.

Будут преставлены работы известных мастеров: Утагава Кунисада, Андо Хиросигэ, Утагава Тоекуни I, Кацукава Сюнсен, рассказали организаторы выставки.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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