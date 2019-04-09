Японские гравюры 17-19 веков представят на выставке в Художественном музее

Выставка «Путешествия Эдокко» японских гравюры XVII – XIX вв. откроется 10 апреля в Художественном музее.
Экспозиция из 25 уникальных ксилографий, изображающих актеров театра Кабуки и самураев, предоставлена из фондов Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (Киев) в рамках проекта «Музей – гость».
Выставка японских гравюр познакомит посетителей с культурной и социальной жизнью японцев в эпоху Эдо.
Будут преставлены работы известных мастеров: Утагава Кунисада, Андо Хиросигэ, Утагава Тоекуни I, Кацукава Сюнсен, рассказали организаторы выставки.
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