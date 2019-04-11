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11.04.2019  19:19   

Юные музыканты из Харькова добились успеха в Баку

Школьники из Харькова победили на конкурсе молодых исполнителей в Баку


//city.kharkov.ua
Ученики харьковской Детской школы искусств №3 стали победителями Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора «WORLD HARMONY», который прошел в Баку (Азербайджан).
 
В конкурсе приняли участие 346 сольных исполнителей,  хоровые, танцевальные и музыкальные ансамбли из Украины, Германии, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Литвы, Узбекистана и Азербайджана. Конкурсанты соревновались в пяти возрастных категориях в двух отборочных турах.
 
По итогам конкурса, в номинации «Духовые и ударные инструменты» ученик Детской школы искусств №3 Лев Черногубов (ксилофон) получил три премии, а Герман Гаврилов (кларнет) - звание дипломанта.
 
Отметим, что конкурс прошел при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Главного управления культуры города Баку и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  музыканты, лауреаты, харьков
 
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