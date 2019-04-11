11.04.2019 19:19

Юные музыканты из Харькова добились успеха в Баку

Школьники из Харькова победили на конкурсе молодых исполнителей в Баку



//city.kharkov.ua

Ученики харьковской Детской школы искусств №3 стали победителями Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора «WORLD HARMONY», который прошел в Баку (Азербайджан).

В конкурсе приняли участие 346 сольных исполнителей, хоровые, танцевальные и музыкальные ансамбли из Украины, Германии, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Литвы, Узбекистана и Азербайджана. Конкурсанты соревновались в пяти возрастных категориях в двух отборочных турах.

По итогам конкурса, в номинации «Духовые и ударные инструменты» ученик Детской школы искусств №3 Лев Черногубов (ксилофон) получил три премии, а Герман Гаврилов (кларнет) - звание дипломанта.

Отметим, что конкурс прошел при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Главного управления культуры города Баку и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.