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15.04.2019  17:58   

В Художественном музее откроется выставка «Волшебницы»

В экспозиции будут представлены более 80 произведений восьми членов клуба лоскутного шитья «Волшебная шкатулка» к 15-летию создания.


// ХОГА

Это разнообразные декоративные панно с геометрическими орнаментами, цветочными композициями, натюрморты, изображения животных и птиц, абстрактные композиции, выполненные сочетанием как ярких многоцветных лоскутков, так и пастельными оттенками разных цветов.

Клуб «Волшебная шкатулка» работает с 2004 года. Его членами являются женщины разного возраста и профессий, которых объединяет творческая страсть, требующая не только вдохновения, художественного вкуса, но и большого терпения, работоспособности и ювелирного владения машинной строчкой. Мастера клуба принимают участие в ежегодных международных фестивалях «Лоскутки объединяют мир» в Киеве, Днепре, а также за пределами Украины. Организуют выставки в музеях городов Харьковской области: Краснограде, Купянске, на ярмарках «Печенежское поле», «Слобожанская ярмарка», а также ежегодно ко Дню города Харьков под открытым небом в саду им. Т.Шевченко.

Открытие выставки «Волшебницы» - 17 апреля в 16:00 в Харьковском художественном музее (ул. Жен Мироносиц, 9).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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