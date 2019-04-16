16.04.2019 17:31

Инклюзивная фотовыставка и мастер-классы для окружения детей с особыми потребностями пройдут в Бузке

С 16 по 26 апреля в ИВЦ «Бузок» пройдет фотовыставка «Мы все разные, но все – равны: инклюзивное общество».



Фото предоставлено организаторами

Инициатор выставки - «Детская программа» БО «Хесед Шааре-Тиква», которая уже 16 лет проводит социально-психологическую работу с детьми с особыми потребностями.



В экспозицию вошли фото людей, которые находятся рядом и дают поддержку детям и взрослым с особенностями развития помогают в достижении личного успеха.



Открытие выставки – 17 апреля в 15:00.

В период работы выставки – с 18 по 26 апреля – в галерее ежедневно будут проходить мастер-классы и лекции, на которых можно будет узнать больше о мире людей с особыми потребностями, задать вопросы специалистам.

Расписание мастер-классов



