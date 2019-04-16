Главная Новости Культура и Туризм Инклюзивная фотовыставка и мастер-классы для окружения детей с особыми потребностями пройдут в Бузке
16.04.2019  17:31   

Инклюзивная фотовыставка и мастер-классы для окружения детей с особыми потребностями пройдут в Бузке

С 16 по 26 апреля в ИВЦ «Бузок» пройдет фотовыставка «Мы все разные, но все – равны: инклюзивное общество».


Фото предоставлено организаторами

Инициатор выставки - «Детская программа» БО «Хесед Шааре-Тиква», которая уже 16 лет проводит социально-психологическую работу с детьми с особыми потребностями.

В экспозицию вошли фото людей, которые находятся рядом и дают поддержку детям и взрослым с особенностями развития помогают в достижении личного успеха.

Открытие выставки – 17 апреля в 15:00.

В период работы выставки – с 18 по 26 апреля – в галерее ежедневно будут проходить мастер-классы и лекции, на которых можно будет узнать больше о мире людей с особыми потребностями, задать вопросы специалистам.

Расписание мастер-классов

Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.04 Выставки, ярмарки В Харькове открылась выставка печатной графики   15.04 Культура и Туризм В Художественном музее откроется выставка «Волшебницы» 12.04 Культура и Туризм Фотовыставка, посвященная греческому писателю Поколения 30-х, пройдет в библиотеке Каразина
 
 

Видео

На окружной из-за ДТП многокилометровая пробка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 