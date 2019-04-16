Инклюзивная фотовыставка и мастер-классы для окружения детей с особыми потребностями пройдут в Бузке

С 16 по 26 апреля в ИВЦ «Бузок» пройдет фотовыставка «Мы все разные, но все – равны: инклюзивное общество».
Инициатор выставки - «Детская программа» БО «Хесед Шааре-Тиква», которая уже 16 лет проводит социально-психологическую работу с детьми с особыми потребностями.
В экспозицию вошли фото людей, которые находятся рядом и дают поддержку детям и взрослым с особенностями развития помогают в достижении личного успеха.
Открытие выставки – 17 апреля в 15:00.
В период работы выставки – с 18 по 26 апреля – в галерее ежедневно будут проходить мастер-классы и лекции, на которых можно будет узнать больше о мире людей с особыми потребностями, задать вопросы специалистам.
Расписание мастер-классов
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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давл.:
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