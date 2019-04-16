16.04.2019 18:27

Финал молодежной лиги КВН пройдет в Харькове

Финальная игра Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН состоится 17 апреля во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2).



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За кубок лиги будут сражаться семь команд:

- «Вассаби»;

- «СБУ - Сборная Безработных Украины»;

- «ВВ» (Национальная академия Национальной гвардии Украины»);

- «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины»);

- «Моя любимая команда» (Украинская инженерно-педагогическая академия);

- «Осторожно, харьковчане» (Харьковский национальный медицинский университет);

- «День взятия Бастилии» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды).

Команды сыграют три конкурса - «Визитная карточка», «Мегатлон» и «Музыкальный номер».

Начало игры - в 18:00. Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 705-08-16.

Организаторы Молодежной лиги КВН - Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.