Главная Новости Культура и Туризм Финал молодежной лиги КВН пройдет в Харькове
16.04.2019  18:27   

Финал молодежной лиги КВН пройдет в Харькове

Финальная игра Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН состоится 17 апреля во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2).


//amma.org.ua
За кубок лиги будут сражаться семь команд:
 
- «Вассаби»;
 
- «СБУ - Сборная Безработных Украины»;
 
- «ВВ» (Национальная академия Национальной гвардии Украины»);
 
- «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины»);
 
- «Моя любимая команда» (Украинская инженерно-педагогическая академия);
 
- «Осторожно, харьковчане» (Харьковский национальный медицинский университет);
 
- «День взятия Бастилии» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды). 
 
Команды сыграют три конкурса - «Визитная карточка», «Мегатлон» и «Музыкальный номер».
 
Начало игры - в 18:00. Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 705-08-16.
 
Организаторы Молодежной лиги КВН - Харьковский городской центр досуга молодежи  при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  финал, квн, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Образование Скоро определится лучший харьковский ученик года 19.02 Общество Молодежные дебаты: состоялась решающая схватка (ФОТО) 15.02 Общество В Харькове грядет финал всеукраинских дебатов среди школьников
 
 

Видео

На окружной из-за ДТП многокилометровая пробка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 