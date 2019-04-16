Финал молодежной лиги КВН пройдет в Харькове

Финальная игра Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН состоится 17 апреля во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2).
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажн.:
давл.:
ветер: