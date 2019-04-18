18.04.2019 17:49

Фестиваль интернациональной красоты и толерантности пройдет в Первой столице

Социальный благотворительный проект - фестиваль мира, интернациональной красоты и толерантности «Kharkiv International» пройдет 30 апреля в бальном зале гостиницы «Premier Palace Hotel Kharkiv» (пр. Независимости, 2).



//city.kharkov.ua

Цель проекта - презентация многообразия и богатства национально-культурных объединений, живущих в Харькове, раскрытие темы толерантного отношения в обществе и помощь детям. В этом году состоится сбор средств на приобретение комплектующих для проведения операций на сердце у детей.

Отметим, что в рамках проекта в городе проходят научные и культурные мероприятия - круглые столы, мастер-классы, тренинги и фестивали. Завершит проект шоу-программа в «Premier Palace».

В фестивале примут участие представители Азербайджана, Армении, Грузии, Нигерии, Индии, Казахстана, Кореи, Молдовы, Лаоса, Греции и других стран. Среди почетных гостей - руководители национально-культурных объединений, представители городской и областной власти, представители торгово-промышленных палат, дипломатического корпуса, общественных организаций.

В шоу-программе планируется выступление финалистов телевизионных проектов «Україна має талант», «Танцюють всі», «Х-фактор» и «Голос Країни».

Начало фестиваля - в 17:00.

Для представителей СМИ желательна предварительная регистрация. За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: 0506806816; 0938271974.

Организаторы проекта - Ротари Клубы Харькова и общественная организация «MultiKultiUA» при поддержке Харьковского городского совета и Общества Красного Креста.