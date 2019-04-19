Харьковчане достойно представляют музыкальный олимп Украины

В Киеве прошла престижная музыкальная премия, названо лучших певца и певицу года.
Украинским артистам вручили награды музыкальной премии "Золотая Жар-птица-2019". Об этом сообщает телеканал М2 на своей странице в Instagram.
Вручения наград происходило 18 апреля в Киеве. В одиннадцати номинациях представили по пять артистов, которые боролись за золотую статуэтку.
В номинации «Певец года» победил Сергей Бабкин, который начал прорвы на музыкальный олимп из Харькова. В свою очередь, Злата Огневич завоевала титул «Певица года».
Музыкальный хит «Плакала» группы KAZKA стал песней года.
Кроме того, жюри назвало украинскую группу DILEMMA прорывом года.
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