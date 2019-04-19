19.04.2019 12:56

Харьковчане достойно представляют музыкальный олимп Украины

В Киеве прошла престижная музыкальная премия, названо лучших певца и певицу года.



Фото: 23-59.com.ua

Украинским артистам вручили награды музыкальной премии "Золотая Жар-птица-2019". Об этом сообщает телеканал М2 на своей странице в Instagram.

Вручения наград происходило 18 апреля в Киеве. В одиннадцати номинациях представили по пять артистов, которые боролись за золотую статуэтку.

В номинации «Певец года» победил Сергей Бабкин, который начал прорвы на музыкальный олимп из Харькова. В свою очередь, Злата Огневич завоевала титул «Певица года».

Музыкальный хит «Плакала» группы KAZKA стал песней года.

Кроме того, жюри назвало украинскую группу DILEMMA прорывом года.