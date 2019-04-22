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22.04.2019  14:12   

Харьковский художник Дмитрий Павленко проведет встречу с любителями живописи

«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу известным живописцем.


//kharkivoda.gov.ua
Творческое мероприятие пройдет 24 апреля в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж. Вход – свободный.
 
В галерее «Мистецтво Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства состоится творческая встреча с автором выставки живописи «Измерение» Дмитрием Павленко.
 
Автор расскажет о творческом пути, об отношении к искусству, об источниках своего творчества, а также поделится планами на будущее.
 
Справка. Дмитрий Павленко родился 13 февраля 1983 г. в г. Харькове. В 1990-2000 г. учился в школе №2 г. Южного. В 2001-2002 г. служил в армии, работал. Было несколько увлечений: музыка, брейк-данс и граффити. В 2005 г. начал заниматься творчеством на ватмане и холсте. Учился живописи у художника Анатолия Веремеенко.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, встреча с художником, харьков
 
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