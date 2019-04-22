22.04.2019 19:57

В Харькове завершается конкурс «Студенческая весна-2019»

Гала-концерт конкурса «Студенческая весна-2019» пройдет 25 апреля во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.



//dozor.kharkov.ua

Отборочные этапы конкурса проходили в два этапа. Первый состоялся 18 и 19 марта, в нем приняли участие 26 вузов. На суд жюри было представлено 240 творческих номеров в различных жанрах искусства.

8 апреля прошел смотр театральных коллективов, в котором приняли участие студенты 14 вузов, которые представили 42 выступления в театрально-разговорном жанре.

Лучшие творческие номера от коллективов высших учебных учреждений Харькова и будут представлены на гала-концерте.

Начало мероприятия – в 17:00.

Вход - по пригласительным билетам. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 705-08-16.

Отметим, конкурс «Студенческая весна» проводится в Харькове с 1995 года. Организаторы - Департмаент по делам семьи, молодежи и спорты и Харьковский городской центр досуга молодежи.