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22.04.2019  19:57   

В Харькове завершается конкурс «Студенческая весна-2019»

Гала-концерт конкурса «Студенческая весна-2019» пройдет 25 апреля во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.


//dozor.kharkov.ua
Отборочные этапы конкурса проходили в два этапа. Первый состоялся 18 и 19 марта, в нем приняли участие 26 вузов. На суд жюри было представлено 240 творческих номеров в различных жанрах искусства.
 
8 апреля прошел смотр театральных коллективов, в котором приняли участие студенты 14 вузов, которые представили 42 выступления в театрально-разговорном жанре. 
 
Лучшие творческие номера от коллективов высших учебных учреждений Харькова и будут представлены на гала-концерте.
 
Начало мероприятия – в 17:00. 
 
Вход - по пригласительным билетам. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 705-08-16.
 
Отметим, конкурс «Студенческая весна» проводится в Харькове с 1995 года. Организаторы - Департмаент по делам семьи, молодежи и спорты и Харьковский городской центр досуга молодежи.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  конкурс, студенческая весна, харьков
 
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