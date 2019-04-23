23.04.2019 09:19

Президент клуба писанкарства проведет мастер-шоу по росписи пасхальных яиц

25 апреля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится мастер-шоу от президента харьковского городского клуба писанкарства им. А. П. Овчаренко Натальи Кравченко к празднику Пасхи.



// cultura.kh.ua

Традиция расписывать писанки возникла очень давно, когда человек был нераздельной с природой. Не зная астрономии, наши предки превратили круглое яйцо в маленькую модель Земли и Вселенной.



И возникла писанка - символ новой жизни, воскресение Бога и возрождения природы. С тех пор каждое создание писанки - как пробуждение, преобразования заснеженной, замерзшей земли в яркую, весеннюю, радостную.



Президент харьковского городского клуба писанкарства им. А.П. Овчаренко Наталья Кравченко расскажет об особенностях и символике писанок и продемонстрирует средства и технику создания этих прекрасных пасхальных яиц.



Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.