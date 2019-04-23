Президент клуба писанкарства проведет мастер-шоу по росписи пасхальных яиц

25 апреля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится мастер-шоу от президента харьковского городского клуба писанкарства им. А. П. Овчаренко Натальи Кравченко к празднику Пасхи.
Традиция расписывать писанки возникла очень давно, когда человек был нераздельной с природой. Не зная астрономии, наши предки превратили круглое яйцо в маленькую модель Земли и Вселенной.
И возникла писанка - символ новой жизни, воскресение Бога и возрождения природы. С тех пор каждое создание писанки - как пробуждение, преобразования заснеженной, замерзшей земли в яркую, весеннюю, радостную.
Президент харьковского городского клуба писанкарства им. А.П. Овчаренко Наталья Кравченко расскажет об особенностях и символике писанок и продемонстрирует средства и технику создания этих прекрасных пасхальных яиц.
Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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