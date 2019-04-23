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23.04.2019  14:50   

Минэкономразвития усилило контроль деятельности харьковских туроператоров

Во избежание проблем с передвижениями и условиями проживания харьковских туристов за рубежом, Минэкономразвития усилило контроль над отечественными турагентствами.


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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

В Министерстве сняли мораторий на проведение плановых проверок, изменили критерии оценки степени риска от осуществления туроператорской деятельности, а также усилило Авиационные правила Украины "Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа".

Так, в прошлом году по материалам проведенных проверок Минэкономразвития, ГФС и Госпродпотребслужба к туроператорам применены штрафные санкции на сумму - 1,9 млн грн и аннулированы 3 туроператорских лицензии.

Сегодня Минэкономразвития вместе с представителями других министерств и профильных органов провели совещание о принятых мерах по недопущению повторения ситуаций с задержками чартерных рейсов и готовности к летнему туристическому сезону 2019 года.

В Минэкономразвития отмечают, что важен и контроль со стороны самих туристов туроператоров в лицензионный реестр Минэкономразвития.

Напомним, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием самолетов.

Источник:   УНН
 Тэги:  туризм, харьков, посещение, статистика, контроль, проблема
 
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