Минэкономразвития усилило контроль деятельности харьковских туроператоров

Во избежание проблем с передвижениями и условиями проживания харьковских туристов за рубежом, Минэкономразвития усилило контроль над отечественными турагентствами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
В Министерстве сняли мораторий на проведение плановых проверок, изменили критерии оценки степени риска от осуществления туроператорской деятельности, а также усилило Авиационные правила Украины "Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа".
Так, в прошлом году по материалам проведенных проверок Минэкономразвития, ГФС и Госпродпотребслужба к туроператорам применены штрафные санкции на сумму - 1,9 млн грн и аннулированы 3 туроператорских лицензии.
Сегодня Минэкономразвития вместе с представителями других министерств и профильных органов провели совещание о принятых мерах по недопущению повторения ситуаций с задержками чартерных рейсов и готовности к летнему туристическому сезону 2019 года.
В Минэкономразвития отмечают, что важен и контроль со стороны самих туристов туроператоров в лицензионный реестр Минэкономразвития.
Напомним, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием самолетов.
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