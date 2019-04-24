Главная Новости Культура и Туризм Харьковчан приглашают в парк Горького на пасхальные праздники
24.04.2019  16:20   

Харьковчан приглашают в парк Горького на пасхальные праздники

Фольклорный праздник «Пасхальні візерунки» пройдет 27-29 апреля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


://city.kharkov.ua

В эти дни гостей парка ждут выступления народных коллективов, тематические мастер-классы, игры и конкурсы. 

Так, в Детском парке, у сцены «Букашка», установят гипсовую заготовку метрового пасхального яйца, на который дети своими ладошками создадут узор. Здесь же разместится пасхальный желоб, на котором пройдут гонки писанок. Эта игра будет проводиться в парке все выходные.

Во время пасхального марафона на главной сцене выступят артисты Центра народного творчества, фольк-группа «Євшан зілля», ансамбль «Три плюс два», группа «Льюис Керролл». 

В 12:00 28 апреля в парке стартует квест «Погоня за крашенками». В самых укромных местах зоны отдыха дети смогут найти расписные яйца, которые можно будет обменять в развлекательном центре на пасхальные куличи.

С 12:00 до 17:00 в Логове Билли Кида пройдут лазертаг-бои «Охота на лис». Детям нужно будет подстрелить лису, которая хочет переловить всех пасхальных кроликов. Каждый участник сможет совершить по 100 выстрелов, а в конце детей ждет пасхальный сувенир.

В Развлекательном центре в течение всех дней будуть проходить мастер-классы по изготовлению крапанок, писанок, народных игрушек, а вечером - дискотеки с пасхальными зайцами. 

Во время праздника все желающие смогут выиграть призы и подарки. Для участия в розыгрыше необходимо покататься на аттракционе и бросить корешок от билета в барабан, размещенный у сцены в Детском парке. На корешке нужно написать свой номер телефона и имя с фамилией. Розыгрыши будут проходить дважды в день. У главной сцены гостей парка также ждут множество развлекательных конкурсов и программ.

30 апреля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоится праздничное открытие сезона. В этот день в парке также пройдут розыгрыши, танцевальные шоу и выступления артистов. На центральной аллее состоится конкурс семейного рисунка на асфальте «Мой любимый парк».

В 18:00 на главной сцене стартует праздничный концерт группы «Льюис Керрролл», за которым последует танцевальное шоу «Salsa Loca». А в 20:00 начнется выступление группы «КAZKA». Завершит открытие сезона праздничная дискотека от Dj Tokio Rabbit, которая продлится до 23:00.

С полной программой праздничных мероприятий в парке Горького можно ознакомиться здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отдых, пасха, харьков, выходные, парк горького
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.10 Культура и Туризм Египет продолжит доплачивать авиакомпаниям за гостей из Харькова 09.08 Медицина В каждом седьмом детском лагере выявлены нарушения норм 25.07 Общество 127 тысяч детей Харьковщины уже на оздоровлении и отдыхе
 
 

Видео

На Харьковщине разработали новейший универсальный прицел. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 