24.04.2019 16:20

Харьковчан приглашают в парк Горького на пасхальные праздники

Фольклорный праздник «Пасхальні візерунки» пройдет 27-29 апреля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



://city.kharkov.ua

В эти дни гостей парка ждут выступления народных коллективов, тематические мастер-классы, игры и конкурсы.



Так, в Детском парке, у сцены «Букашка», установят гипсовую заготовку метрового пасхального яйца, на который дети своими ладошками создадут узор. Здесь же разместится пасхальный желоб, на котором пройдут гонки писанок. Эта игра будет проводиться в парке все выходные.



Во время пасхального марафона на главной сцене выступят артисты Центра народного творчества, фольк-группа «Євшан зілля», ансамбль «Три плюс два», группа «Льюис Керролл».



В 12:00 28 апреля в парке стартует квест «Погоня за крашенками». В самых укромных местах зоны отдыха дети смогут найти расписные яйца, которые можно будет обменять в развлекательном центре на пасхальные куличи.



С 12:00 до 17:00 в Логове Билли Кида пройдут лазертаг-бои «Охота на лис». Детям нужно будет подстрелить лису, которая хочет переловить всех пасхальных кроликов. Каждый участник сможет совершить по 100 выстрелов, а в конце детей ждет пасхальный сувенир.



В Развлекательном центре в течение всех дней будуть проходить мастер-классы по изготовлению крапанок, писанок, народных игрушек, а вечером - дискотеки с пасхальными зайцами.



Во время праздника все желающие смогут выиграть призы и подарки. Для участия в розыгрыше необходимо покататься на аттракционе и бросить корешок от билета в барабан, размещенный у сцены в Детском парке. На корешке нужно написать свой номер телефона и имя с фамилией. Розыгрыши будут проходить дважды в день. У главной сцены гостей парка также ждут множество развлекательных конкурсов и программ.



30 апреля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоится праздничное открытие сезона. В этот день в парке также пройдут розыгрыши, танцевальные шоу и выступления артистов. На центральной аллее состоится конкурс семейного рисунка на асфальте «Мой любимый парк».

В 18:00 на главной сцене стартует праздничный концерт группы «Льюис Керрролл», за которым последует танцевальное шоу «Salsa Loca». А в 20:00 начнется выступление группы «КAZKA». Завершит открытие сезона праздничная дискотека от Dj Tokio Rabbit, которая продлится до 23:00.



С полной программой праздничных мероприятий в парке Горького можно ознакомиться здесь.