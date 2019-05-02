02.05.2019 09:00

Дарю мастерство: в Харькове пройдет выставка студентов и преподавателей худучилища

Торжественное открытие выставки состоится 14 мая в 17:00.



// cultura.kh.ua

С 11 по 25 мая 2018 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет экспонироваться традиционная IХ отчетная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».

На выставке будут представлены живописные и графические работы, а также работы студентов уникальной специальности «Театрально-декорационное искусство», которая есть всего в нескольких художественных учебных заведениях Украины, в том числе – в Харьковском художественном училище.



Искусство преподавателей, студентов и выпускников ХХУ, что известно не только в Украине, но и далеко за ее пределами, воплотило в себе лучшие наработки классического искусства: в графике чувствуется хорошая академическая школа, а в живописи особенно заметное влияние импрессионизма. Пастозная техника с широким и свободным мазком, яркие насыщенные цвета, интересные сюжеты направлены на то, чтобы наиболее достоверно передать впечатление от увиденной красоты, и вызвать огромное разнообразие эмоций у зрителей. Некоторые авторы работают в реалистической и декоративной манере. Присутствуют и абстракции, выполненные под влиянием авангардизма. Нередко, ученики экспериментируют, используя новые техники и стилистики, и собственные приемы, добавляет работам оригинального и разнопланового звучания, отмечают организаторы выставки.



Во время работы выставки пройдет ряд мероприятий:



15 мая в 16:00 – просмотр видеозаписи юбилейного симфонического концерта к 125-летию оркестра Концертгебау (Амстердам).



16 мая в 16:00 – лекция «И самолет летит ... Украина на Венецианской биеннале 2019». Лектор – искусствовед Викентий Пухарев.



18 мая с 18:00 до 23:00 – участие в международной акции «Ночь музеев»:



11:00 – 22:30 – ИХ традиционная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».



19:00 – 21:30 – традиционная акция «арт будильник», где все желающие смогут рисовать в стенах галереи на мольбертах;



20:00 – 21:30 – мастер-класс по акварели от авторов выставки «Дарю мастерство» студентов Харьковского художественного училища;



Мероприятия перед входом в галерею – отдела современного искусства «Искусство Слобожанщины» ХООМЦКМ около 4 подъезда Госпрома:



19:00 – 19:30 – выступление театра костюма «Алиса» КУ «Харьковский специальный учебный воспитательный комплекс» (дети с нарушением слуховой функции покажут хореографические и театральные номера, качество которых может поспорить с профессиональными коллективами)



19:30 – 20:00 – Спектакль «Приключения мимов» образцового художественного коллектива Театр кукол «Жили-Были» КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества». Руководители Баженова О.К. и Соломко А.Я .;



20:00 – 20:30 – выступление и мастер-класс от танцевальной школы «Fast Feet Club»;



20:30 – 21:00 – презентация лучших видеороликов конкурса «Оберегаем жизни», который был проведен ЗАО «Учебно-курсовой комбинат»;



21:00 – 21:30 – выступление вокального ансамбля «Астери». Руководитель Пащенко А.В.



21 мая в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 5».

22 мая в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 19. Лектор – доктор искусствоведения Шило А.В.



23 мая в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки «Дарю мастерство» студентами и преподавателями Харьковского художественного училища.



Адрес: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы выставки: ВТ – СБ, 11:00 – 19:00 На все мероприятия вход свободный.