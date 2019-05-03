В Художественном музее проходит фестиваль «Искусство – это мы, искусство – это мир!»

Вход на фестивальные мероприятия свободный.
В IV Открытом фестивале-конкурсе «Искусство – это мы, искусство – это мир!» приняло участие около 350 человек. В основном, это учащиеся специализированных учебных заведений искусств Харькова и Харьковской области и их преподаватели.Соревнования юных конкурсантов, возраст которых составляет от 7 до 17 лет, и взрослых участников проводится в трех номинациях: вокальное исполнительство (соло, ансамбль, хор), инструментальное исполнительство (соло, ансамбль, оркестр), изобразительное искусство (живопись, графика).
В календаре фестиваля конкурсное прослушивание музыкантов и вокалистов запланированы на 2 и 3 мая, место проведения - один из лучших залов Харьковского художественного музея.
А конкурсные работы 87-ми участников, представляющих номинацию «изобразительное искусство», уже пересмотрены и оценены членами жюри, возглавляемого доцентом кафедры графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств, членом Союза дизайнеров Украины Валерием Гальченко.
Художественные работы объединены одной темой - «Родная Слобожанщина». Прекрасная природа, исторические места, жители края - все это искренне и талантливо рассказали в своих работах юные любители кисти. При этом, по мнению жюри, продемонстрировали хорошие навыки и умение работать в разных жанрах, используя различные техники и материалы.
С 3 по 8 мая текущего года в лектории Харьковского художественного музея открывается выставка работ участников фестиваля-конкурса, запланировано чествование победителей номинации «изобразительное искусство».
5 мая, в день закрытия фестиваля-конкурса «Искусство - это мы, искусство - это мир», состоится гала-концерт победителей и награждение музыкантов и вокалистов.
«Основная цель этого яркого творческого проекта заключается в поддержке и развитии детского творчества учеников школ эстетического воспитания, центров детского и юношеского творчества, детских клубов и студий, - подчеркнула исполнительный директор фестиваля-конкурса Елена Гончарова. - Организаторы стремятся выявлять наиболее одаренных и профессионально-перспективных исполнителей в разных жанрах, предоставляя возможность ученикам и их педагогам реализовать свой творческий потенциал».
Организаторами фестиваля-конкурса под девизом «Создаем неповторимый мир искусства вместе» являются Харьковский художественный музей, представительство на Харьковщине Международной ассоциации деятелей детского эстетического воспитания. Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры и туризма облгосадминистрации и Харьковской областной филармонии.
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