Главная Новости Культура и Туризм Организаторы фестиваля «Kharkiv Fashion» посетили Арабскую неделю моды
03.05.2019  18:58   

Организаторы фестиваля «Kharkiv Fashion» посетили Арабскую неделю моды

«Kharkiv Fashion» обменивается опытом с «Arab Fashion Week».


//city.kharkov.ua
Делегация организаторов фестиваля «Kharkiv Fashion» посетила Арабскую неделю моды, которая проходила в Дубае (ОАЭ) с 24 по 28 апреля.
 
На подиуме были представлены лучшие коллекции «от кутюр» именитых дизайнеров со всего мира.
 
По словам начальника управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктории Грецкой-Миргородской, организаторы «Kharkiv Fashion» с каждым сезоном намерены расширять границы и делать харьковский проект еще интереснее как для гостей мероприятия, так и для дизайнеров.
 
В качестве примера она привела открытие уникального магазина в Дубае, который станет не только местом для шопинга, но и платформой для самореализации арабских дизайнеров по всему региону. С помощью передовых инновационных технологий магазин превратится в место проведения Арабской недели моды, что позволит гостям мероприятия совершать покупки, не отходя от подиума. Он обещает стать новым трендом в концептах крупных магазинов, а также примером нового опыта в сфере розничной торговли.
 
«Учиться нужно у лучших. Поэтому, получив приглашение на «Arab Fashion Week», мы решили перенимать опыт у наших коллег, которые делают столь значимое и имиджевое мероприятие для города и для страны уже много лет», - рассказала Виктория Грецкая-Миргородская.
 
Она отметила, что осенью гостей «Kharkiv Fashion» ждет много сюрпризов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  kharkiv fashion, arab fashion week, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 Общество В кастинге «Kharkiv Fashion» приняли участие около 200 девушек 11.03 Общество Kharkiv Fashion-2019: сегодня отбирают профессиональных моделей для показа 25.01 Общество В марте пройдет весенний сезон «Kharkiv Fashion»
 
 

Видео

Как в Харькове будут праздновать 9 Мая
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 