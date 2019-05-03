03.05.2019 18:58

Организаторы фестиваля «Kharkiv Fashion» посетили Арабскую неделю моды

«Kharkiv Fashion» обменивается опытом с «Arab Fashion Week».



//city.kharkov.ua

Делегация организаторов фестиваля «Kharkiv Fashion» посетила Арабскую неделю моды, которая проходила в Дубае (ОАЭ) с 24 по 28 апреля.

На подиуме были представлены лучшие коллекции «от кутюр» именитых дизайнеров со всего мира.

По словам начальника управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктории Грецкой-Миргородской, организаторы «Kharkiv Fashion» с каждым сезоном намерены расширять границы и делать харьковский проект еще интереснее как для гостей мероприятия, так и для дизайнеров.

В качестве примера она привела открытие уникального магазина в Дубае, который станет не только местом для шопинга, но и платформой для самореализации арабских дизайнеров по всему региону. С помощью передовых инновационных технологий магазин превратится в место проведения Арабской недели моды, что позволит гостям мероприятия совершать покупки, не отходя от подиума. Он обещает стать новым трендом в концептах крупных магазинов, а также примером нового опыта в сфере розничной торговли.

«Учиться нужно у лучших. Поэтому, получив приглашение на «Arab Fashion Week», мы решили перенимать опыт у наших коллег, которые делают столь значимое и имиджевое мероприятие для города и для страны уже много лет», - рассказала Виктория Грецкая-Миргородская.

Она отметила, что осенью гостей «Kharkiv Fashion» ждет много сюрпризов.