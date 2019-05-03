В субботу вечером - Международный фестиваль бального танца

X Международный фестиваль спортивного бального танца «Зеркальная струя 2019» пройдет 4 мая во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажн.:
давл.:
ветер: