03.05.2019 19:49

В субботу вечером - Международный фестиваль бального танца

X Международный фестиваль спортивного бального танца «Зеркальная струя 2019» пройдет 4 мая во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы.



//city.kharkov.ua

По словам организаторов, в фестивале примут участие танцоры из разных городов Украины и стран Европы. Они будут соревноваться в различных возрастных категориях в европейской и латиноамериканской программах.

«Зрителей ожидает уникальное красочное зрелище: превращение огромной спортивной арены в элитный танцевальный холл, великолепная бальная музыка, яркие танцевальные костюмы и, конечно же, бескомпромиссное спортивное соревнование танцоров из разных стран Европы», - отмечают организаторы.

Начало мероприятия – в 19:00.

Справка. «Зеркальная струя» – это одно из самых масштабных танцевально-спортивных событий Украины. За 10 лет проведения фестиваля в нем принимали участие танцоры и судьи из США, Англии, Германии, Италии, Франции, Польши, Сербии, Израиля, Грузии, Литвы, Казахстана, Молдовы и других стран.