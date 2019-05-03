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03.05.2019  19:49   

В субботу вечером - Международный фестиваль бального танца

X Международный фестиваль спортивного бального танца «Зеркальная струя 2019» пройдет 4 мая во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы.


//city.kharkov.ua
По словам организаторов, в фестивале примут участие танцоры из разных городов Украины и стран Европы. Они будут соревноваться в различных возрастных категориях в европейской и латиноамериканской программах.
 
«Зрителей ожидает уникальное красочное зрелище: превращение огромной спортивной арены в элитный танцевальный холл, великолепная бальная музыка, яркие танцевальные костюмы и, конечно же, бескомпромиссное спортивное соревнование танцоров из разных стран Европы», - отмечают организаторы. 
 
Начало мероприятия – в 19:00.
 
Справка. «Зеркальная струя» – это одно из самых масштабных танцевально-спортивных событий Украины. За 10 лет проведения фестиваля в нем принимали участие танцоры и судьи из США, Англии, Германии, Италии, Франции, Польши, Сербии, Израиля, Грузии, Литвы, Казахстана, Молдовы и других стран.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бальный танец, фестиваль, харьков
 
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