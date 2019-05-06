06.05.2019 12:55

Скрипка легендарного мастера Страдивари прозвучит Харькове

На сцене Дворца студентов НЮУ известная американская скрипачка Элизабет Питкэрн даст концерт с МАСО «Слобожанский».



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Один из самых знаменитых музыкальных инструментов – легендарная «Красная скрипка» работы Антонио Страдивари, впервые прозвучит в Украине 10 мая в 19:00. В программе «Мистическая «Красная скрипка» – Концерт для скрипки с оркестром Бетховена и Симфония №4 Брамса. Дирижер – заслуженный деятель искусств Украины Юрий Яковенко. Начало - в 19:00.

Для американской скрипачки Элизабет Питкэрн концерт в Харькове станет ее первым выступлением в Украине. Она начала обучаться игре на скрипке с 3-х лет, а в 14 лет уже играла в сопровождении оркестра. В 16 лет Элизабет получила в подарок ко дню рождения знаменитую скрипку Страдивари 1720 года, известную как «Красный Мендельсон» или «Красная скрипка», которая, по мнению специалистов, является одной из лучших скрипок великого скрипичного мастера и настоящим акустическим чудом. Инструмент ей купил дедушка на аукционе Christie's в Лондоне. Вместе с «Красной скрипкой» Элизабет выступала на лучших сценах США – Линкольн-центре, Карнеги-Холле, Концертном зале имени Уолта Диснея, а также на концертных площадках Италии, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Бразилии, Канады, Мексики, Австрии, Чехии и других.

Визит известной скрипачки в Украину состоится по приглашению музыкантов – братьев Александра Дворниченко из Украины и Сергея Дворниченко, живущего в США.

«Идея пригласить Элизабет в Украину возникла во время благотворительного концерта «Классическая феерия» в декабре прошлого года, – рассказывает заместитель директора МАСО «Слобожанский» Александр Дворниченко. – Элизабет Питкэрн известна в США не только как талантливый музыкант, но и как меценат. Она возглавляет фонд Red Violin, который предоставляет стипендии начинающим музыкантам, а также является президентом и художественным руководителем детского музыкального лагеря Luzerne Music Center (LMC) в штате Нью-Йорк, где получают музыкальное образование одаренные дети от 9 до 18 лет».

Поэтому, помимо концерта, Элизабет поучаствует в работе детского благотворительного конкурса-фестиваля «Музична майстерня», как председатель жюри. Его победитель будет награжден бесплатной 4-недельной поездкой в американский Luzerne Music Center стоимостью $ 4865.

Пресс-конференция с участием Элизабет Питкэрн состоится в 11:30 7 мая в Premier Palace Hotel Kharkiv (пр-т Независимости, 2). Об участии необходимо сообщить организаторам: Татьяне Ландесман: (063) 22-22-583, (095) 592-666-8, Ксении Левадной: (050) 072-41-31.