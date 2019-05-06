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06.05.2019  16:30   

Путь Энея: в Харькове покажут проект об отношениях художника с прошлым

С 14 мая по 14 июня в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» будет демонстрироваться украинско-итальянский выставочный проект «Путь Энея. Художники сегодня один на один с прошлым».


Фото предоставлено организаторами

Открытие выставки – 14 мая в 19:00. Вход свободный.

Микеланджело Антониони, Открытая группа, Эмилио Исгро, Николай Коломиец, Юлия Кран, Владислав Краснощек, Павел Маков, Евгений Никифоров, Адриан Пачи, Андрей Сагайдаковский, Джованни Франджи, Иосиф Хмелевский и Игорь Янович – собрав в одном выставочном пространстве тринадцать авторов трех поколений из Украины, Италии, Германии и Албании, кураторы исследуют, как художники оказываются один на один с прошлым и что оно для них означает.

Впервые выставка «Путь Энея. Художники сегодня один на один с прошлым» была создана итальянской организацией Casa Testori для фестиваля Rimini Meeting в 2017 году. Выставка в «ЕрмиловЦентре» – украинская контекстуализация этого проекта.

По античной легенде, Эней, оставляя горящую Трою, взял на спину своего отца и отправился с ним в неизведанное. Именно через этот образ кураторы смотрят на современное искусство. Для проекта в Харькове они отобрали работы европейских авторов, важные именно для украинского контекста, и пригласили украинских художников к диалогу. В результате возник художественный разговор об отношениях художников с их индивидуальным и коллективным прошлым.

Для украинской версии выставки кураторы выбрали у авторов, представленных в Римини, другие художественные работы. Общей для обоих проектов осталась только фоторабота Юлии Кран, в которой она, аллюзией на миф об Энее, держит на спине свою обнаженную мать.



Во время работы выставки пройдут мероприятия:

18 мая (Ночь Музеев) – кураторская экскурсия с Борисом Филоненко и дискуссия о политике памяти с Оксаной Долгополовой, эксперткой проекта Memory Lab от BABYN YAR Holocaust Memorial Center: «В будущее через прошлое. Как прошлое говорит с нами и как мы говорим с прошлым»

21 мая, 19:00 – встреча с Евгением Никифоровым

29 мая, 19:00 – встреча-диалог с Николаем Коломийцем и Владиславом Краснощеком

31 мая и 1 июня – кураторские экскурсии с Лукой Фьоре и Борисом Филоненко

2 июня, 14:00, место проведения уточняется – дискуссионная панель при участии кураторов Бориса Филоненко и Луки Фьоре, художников Джованни Франджи, Павла Макова, Николая Коломийца и президента Casa Testori Джузеппе Франджи

5 июня, 19:00 – встреча с Павлом Маковым

8 июня, 19:00 – лекция об историческом и культурном контексте открытия памятника Ивану Котляревскому в Полтаве

14 июня, 19:00 – встреча с Юлией Кран

Вход на все мероприятия свободный.

Тэги:  выставка, харьков
 
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