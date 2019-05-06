06.05.2019 16:50

Продлен прием заявок на конкурс «Я люблю Харьков»

Открытый конкурс идей «Я люблю Харьков» по повышению туристической привлекательности города продлен до 15 мая.



//lenta.kharkiv.ua

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в конкурсе могут принять участие все желающие. Работа может быть индивидуальной или коллективной. Основные темы конкурсных работ: мероприятия по улучшению туристической инфраструктуры, предложения по усовершенствованию общей информационной системы города, по развитию событийного, делового и спортивного туризма, созданию новых туристических маршрутов и пр.

Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде, на украинском или русском языках, объемом не более 7 страниц (формат А4, шрифт Arial, размер 14, одинарный межстрочный интервал). Дополнительные материалы (фото, схемы, визуальные материалы и т.п.) нужно прислать вместе с конкурсной работой отдельным файлом и поясняющими комментариями объемом не более 10 страниц.

Участникам необходимо указать Ф.И.О., адрес электронной почты и контактный номер телефона, сферу деятельности, подать резюме проекта, описать цель работы и вопросы, которые рассматриваются. Также необходимо указать механизм реализации проекта, ожидаемый результат, планируемый бюджет и источники финансирования. Оформленную работу нужно прислать на электронный адрес: listova@citynet.kharkov.ua.

Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Департамента международного сотрудничества, Городского туристического информационного центра, творческой группы «KAILAS-V», общественной организации «I love Ukraine».

Приз за 1-е место конкурса - стажировка за границей от Департамента международного сотрудничества (участие в составе делегации в туристической выставке в одном из городов-побратимов; расходы на проживание, питание и трансфер несут организаторы); приз за 2-е место - турпоездка от «Харьков-Авто»; приз за 3-е место - сертификат на месяц бесплатного изучения английского, чешского или французского языков.

Награждение победителей состоится 24 мая в ходе XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме», который пройдет в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv».

За разъяснениями и дополнительной информацией можно обращаться в Департамент международного сотрудничества по адресу: пл. Конституции, 7, к. 44. Тел.: 760-74-41. Для ознакомления доступны Регламент и Положение о конкурсе.

Организаторы конкурса «Я люблю Харьков» - Департамент международного сотрудничества городского совета совместно с творческой группой « KAILAS-V».