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08.05.2019  09:20   

Харьковчанам представят легендарную скрипку Страдивари (ВИДЕО)

Первый и единственный в Украине концерт состоится в Первой столице.


// facebook

Впервые в Украине прозвучит один из самых известных инструментов в мире.

Ее стоимость оценивается в десятки миллионов евро.

Скрипку привезла ее владелица американка Элизабет Питкэрн и в пятницу она сыграет свой единственный концерт.

Закрытую репетицию удалось увидеть ТСН.

 

Источник:   ТСН
 Тэги:  скрипка, харьков, страдивари, концерт, легенда
 
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