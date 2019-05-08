08.05.2019 09:20

Харьковчанам представят легендарную скрипку Страдивари (ВИДЕО)

Первый и единственный в Украине концерт состоится в Первой столице.



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Впервые в Украине прозвучит один из самых известных инструментов в мире.

Ее стоимость оценивается в десятки миллионов евро.

Скрипку привезла ее владелица американка Элизабет Питкэрн и в пятницу она сыграет свой единственный концерт.

Закрытую репетицию удалось увидеть ТСН.