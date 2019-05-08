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08.05.2019  19:23   

В Германии - выставка, посвященная Харькову

Фотовыставку о Харькове представили в Германии.


//city.kharkov.ua
Делегация Харьковского городского совета презентовала фотовыставку «Харьков 365 лет» в Альтеттинге (Германия).
Визит в Германию состоялся с 3 по 7 мая по приглашению Первого бургомистра города Герберта Хофауэра в рамках активизации сотрудничества между городами - участниками Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.
 
В ходе поездки представители харьковской делегации ознакомились с деятельностью муниципалитета города Альтеттинга, который является членом Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, а также обсудили вопросы сотрудничества между городами в области международного сотрудничества, культуры и развития коммунального хозяйства.
 
Также в рамках визита состоялась презентации фотовыставки «Харьков 365 лет», куда вошли лучшие пейзажи города и фотоотчет о работе Харьковского городского совета. Кроме того, визит в Германию дал старт проекту «Альтеттинг глазами харьковчан», итогом которого станет презентация фотовыставки о немецком городе в Харькове.
 
Справка. Альтёттинг - город в Германии, районный центр, расположен в Баварии между Мюнхеном, Пассау и Зальцбургом (Австрия). Знаменит своей чудотворной статуей Девы Марии - так называемой Черной Мадонной (лицо Богородицы почернело от копоти, оставленной свечами). Она находится в восьмиугольной часовне Благодати - одной из самых посещаемых святынь в Германии. Более 1250 лет город является религиозным центром Баварии и более 500 лет - самым значительным местом паломничества в Германии для поклонения чудотворной статуе Девы Марии.
 
Альтеттинг - обладатель приза Совета Европы с 2013 года, член Президиума Ассоциации городов- обладателей Приза Европы с 2015 года.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  выставка, германия, харьков
 
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