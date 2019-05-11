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11.05.2019  16:32   

Начинает работу выставка Волшебная палитра

Харьковчан приглашают на выставку художественного творчества.


Начинает работу выставка Волшебная палитра
Выставка живописи «Волшебная палитра» открывается 11 мая в информационно-выставочном центре «Бузок».
 
На выставке представлены работы учеников студии художественного творчества «Art-palitra», выполненные в различных жанрах, техниках и стилях рисунка и живописи.
 
Среди авторов картин - как опытные художники, так и те, кто совсем недавно взял кисть в руки. 
 
«Главной движущей силой участников школы-студии является огромное желание учиться живописи, творить, осваивать как школу старых мастеров, так и новые подходы и техники в живописи. Поэтому каждая картина наполнена особой энергией, присущей автору,  и дарит нам массу ярких эмоций и впечатлений», - отметили организаторы экспозиции.
 
Выставка будет работать до 23 мая.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  выставка, бузок, харьков
 
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