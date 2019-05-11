11.05.2019 16:32

Начинает работу выставка Волшебная палитра

Харьковчан приглашают на выставку художественного творчества.



Начинает работу выставка Волшебная палитра



Выставка живописи «Волшебная палитра» открывается 11 мая в информационно-выставочном центре «Бузок».

На выставке представлены работы учеников студии художественного творчества «Art-palitra», выполненные в различных жанрах, техниках и стилях рисунка и живописи.

Среди авторов картин - как опытные художники, так и те, кто совсем недавно взял кисть в руки.

«Главной движущей силой участников школы-студии является огромное желание учиться живописи, творить, осваивать как школу старых мастеров, так и новые подходы и техники в живописи. Поэтому каждая картина наполнена особой энергией, присущей автору, и дарит нам массу ярких эмоций и впечатлений», - отметили организаторы экспозиции.

Выставка будет работать до 23 мая.