13.05.2019 12:50

Под патронатом городского головы в Харькове пройдет фестиваль еды «Food Fest Gastroman 2019»: кухни народов мира и социальные акции

Фестиваль уличной еды «Food Fest Gastroman 2019» будет проходить c 30 мая по 2 июня на территории пляжно-развлекательного комплекса «Акважур» (ул. Героев Труда, 2-а).



://city.kharkov.ua

По словам организаторов, гостей мероприятия ждут мастер-классы от ведущих поваров Харькова, четыре дня насыщенной концертно-развлекательной программы, фуд-корты, дегустации блюд разных кухонь мира, DJ-сопровождение, конкурсы и анимация, танцевальный флешмоб и увлекательный квест. Также будут работать беби- и бьюти-зоны, спортивная локация для занятий йогой и фитнесом, пройдут лекции и семинары по правильному питанию и здоровому образу жизни.



Как отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, локация фестиваля превратится в карту мира.



«На протяжении всего праздника можно будет окунуться в атмосферу традиций разных стран. Каждая из них предложит посетителям блюда национальной кухни, а также мероприятия с национальным характером. Наш фестиваль носит не только развлекательный характер. Его задача – познакомить производителей и потребителей, поддержать лучшие ресторации и помочь им стать ближе к своим клиентам. Эта связь порождает доверие между ними и, соответственно, повышает имидж предприятий в сфере общественного питания и имидж города», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



Кроме того, на «Food Fest Gastroman 2019» будут работать интерактивная площадка Харьковского государственного университета питания и торговли, а также кинотеатр под открытым небом, где состоится эксклюзивный показ фильма «Дякую» компании «Best Friends Film» об Украине глазами туриста из Японии.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы инклюзивной мастерской Харьковской общественной организации инвалидов «Креавита» и общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА». В частности, пройдут уроки по росписи и декорированию свечей, пряников, созданию подарочных наборов с изделиями из керамики и валяной шерсти и пр.



Начало фестиваля - в 10:00.



Мероприятие состоится при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета, под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.