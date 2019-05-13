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13.05.2019  13:53   

Рисунок юного харьковского лицеиста поддержали десятки тысяч украинцев

Региональное ГУ Гоструда поздравило победителей конкурса зрительских симпатий «Народное жюри - 2019».


Фото: «Чиста дорога – збережене життя» kh.dsp.gov.ua

Журнал «Охрана труда» подвел итоги конкурса.

Такой активного участия не ожидали. Страницу ГУ Гоструда, где размещались работы конкурса посмотрели более 55 000 человек, из них более 10 000 проголосовали за рисунки.

В конкурсе зрительских симпатий «Народное жюри - 2019» победили рисунки:

1 возрастная группа «Чистая дорога - сохранена жизнь», Даниил Прилуцкий (г. Харьков)

2 возрастная группа «Будь внимательным на рабочем месте», Дарья Яременко (г. Ромны Сумской обл.)

3 возрастная группа «Надежная защита - здоровый организм», Назарий Михалусь (г. Луцк Волынской обл.).

Победители получат специальные награды от журнала «Охрана труда».

Региональное управление Гоструда поздравило представителя Харькова - ученика Харьковского лицея №107 Даниила Прилуцкого с очередной победой.

Источник:   ГУ Гоструда по Харьковской области
 Тэги:  рисунок, лицей, харьков, охрана труда, признание
 
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