Ночь музеев в галерее «Мистецтво Слобожанщини»: рисование на мольбертах, выставки, спектакли и концерт

14.05.2019 09:02

18 мая в галерее «Искусство Слобожанщины» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства состоится международная акция «Ночь музеев».

11:00 – 22:30 – IX Традиционная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство»;

19:00 – 21:30 – традиционная акция «Арт-будильник», где все желающие смогут рисовать в стенах галереи на мольбертах;

20:00 – 21:30 – мастер-класс по акварели от авторов выставки «Дарю мастерство» - студентов Харьковского художественного училища;

21:30 – 22:30 – спектакль «Эй, кто здесь» по произведению В. Сарояна (драма-притча) театра им. П. Саксаганского (г. Белая Церковь) (может отмениться).

Мероприятия перед входом в галерею – около 4 подъезда Госпрома:

19:00 – 19:30 – выступление театра костюма «Алиса» КУ «Харьковский специальный учебный воспитательный комплекс»;

19:30 – 20:00 – спектакль «Приключения мимов» образцового художественного коллектива «Театр кукол «Жили-были» КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»;

20:00 – 20:30 – выступление и мастер-класс от танцевальной школы Fast Feet Club;

20:30 – 21:00 – презентация лучших видеороликов конкурса «Оберегаем жизнь», который был проведен ЧАО «Учебно-курсовой комбинат» при поддержке Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации, Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета, Объединения профсоюзов Харьковской области, кафедры «Охрана труда и окружающей среды» Национального технического университета «ХПИ» по случаю Дня охраны труда в Украине;

21:00 – 21:30 – выступление вокального ансамбля «Астери».