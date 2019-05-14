Ночь музеев в галерее «Мистецтво Слобожанщини»: рисование на мольбертах, выставки, спектакли и концерт

18 мая в галерее «Искусство Слобожанщины» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства состоится международная акция «Ночь музеев».
11:00 – 22:30 – IX Традиционная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство»;
19:00 – 21:30 – традиционная акция «Арт-будильник», где все желающие смогут рисовать в стенах галереи на мольбертах;
20:00 – 21:30 – мастер-класс по акварели от авторов выставки «Дарю мастерство» - студентов Харьковского художественного училища;
21:30 – 22:30 – спектакль «Эй, кто здесь» по произведению В. Сарояна (драма-притча) театра им. П. Саксаганского (г. Белая Церковь) (может отмениться).
Мероприятия перед входом в галерею – около 4 подъезда Госпрома:
19:00 – 19:30 – выступление театра костюма «Алиса» КУ «Харьковский специальный учебный воспитательный комплекс»;
19:30 – 20:00 – спектакль «Приключения мимов» образцового художественного коллектива «Театр кукол «Жили-были» КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»;
20:00 – 20:30 – выступление и мастер-класс от танцевальной школы Fast Feet Club;
20:30 – 21:00 – презентация лучших видеороликов конкурса «Оберегаем жизнь», который был проведен ЧАО «Учебно-курсовой комбинат» при поддержке Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации, Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета, Объединения профсоюзов Харьковской области, кафедры «Охрана труда и окружающей среды» Национального технического университета «ХПИ» по случаю Дня охраны труда в Украине;
21:00 – 21:30 – выступление вокального ансамбля «Астери».
На все мероприятия вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
влажн.:
давл.:
ветер: