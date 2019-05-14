На три дня 16-й и 26-й трамваи изменят маршрут

На улицах Героев Труда, Шевченко и Академика Павлова будет запрещено движение с 9:00 до 16:00 15, 16 и 17 мая.
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
влажн.:
давл.:
ветер: