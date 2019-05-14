Главная Новости Культура и Туризм На три дня 16-й и 26-й трамваи изменят маршрут
14.05.2019  13:49   

На три дня 16-й и 26-й трамваи изменят маршрут

На улицах Героев Труда, Шевченко и Академика Павлова будет запрещено движение с 9:00 до 16:00 15, 16 и 17 мая.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 16:00 15, 16 и 17 мая.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей. 
 
В это время трамваи будут курсировать так:
 
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк; 
 
№26:
часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;
 
часть: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.
Тэги:  запрет проезда, трамвай, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 Дороги и транспорт Вечером в четверг по Сумской временно можно будет только пройтись 12.05 Дороги и транспорт С понедельника до конца мая стоит забыть о проезде по Дмитриевской 01.05 Дороги и транспорт Часть Зерновой закрыта для проезда
 
 

Видео

Травмированная поездом собака выписана ветеринарами. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 