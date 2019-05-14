14.05.2019 13:49

На три дня 16-й и 26-й трамваи изменят маршрут

На улицах Героев Труда, Шевченко и Академика Павлова будет запрещено движение с 9:00 до 16:00 15, 16 и 17 мая.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 16:00 15, 16 и 17 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

В это время трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№26:

часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;

часть: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.