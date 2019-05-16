16.05.2019 17:59

Ночь музеев-2019: харьковчан ожидают спектакли, мастер-классы и экскурсии

В субботу, 18 мая в рамках акции Ночь музеев-2019 откроются двери 24 культурных учреждения.



// city.kharkov.ua

В этом году акция совпадает с Международным днем музеев, который отмечают 18 мая. В «Ночи музеев» примут участие 24 культурные институции, которые подготовили для посетителей разнообразные программы.

Так, в Муниципальной галерее откроется выставка киевского фотографа АниЗур. Девушка три месяца развешивала объявления с просьбой позвонить ей и рассказать, какие слова хочется слышать от любимых. На основе услышанного она создала проект и перформанс, который представят харьковчанам. Также в МГ покажут короткометражный фильм «Транзит Сан-Франциско-Харьков», а перед входом в галерею состоится концерт.

В галерее «Мистецтво Слобожанщини» выступит театр костюма «Алиса» Харьковского специализированного УВК - глухонемые дети выступят с хореографическими и театральными номерами. Также пройдет мастер-класс по акварели, а вечером представят проект аудиосказки «Казкограй» Театра им. П.К. Саксаганского из Белой Церкви.

Харьковский литературный музей будет работать до утра. «Ночь музеев» они посвятят культурной революции 20-х годов прошлого столетия: покажут детский спектакль и арт-работы о супергероях 20-х, пройдет ряд лекций - как написать сценарий на основе художественного произведения, геймофикации и др., а также мастер-класс по креативному письму. Желающие смогут поиграть в литературную игру «Дом слова», литературную мафию и послушать известных поэтов.

В Харьковском художественном музее проведут цикл экскурсий-лекций «Полотна раскрывают тайны» и авторскую экскурсию директора музея, которая расскажет о своих любимых экспонатах. В дворике музея можно будет попробовать себя в роли графика-офортиста. Все желающие смогут принять участие в конкурсе музейного селфи - сделать фото на фоне любимой картины или скульптуры, прислать на почту музея и выиграть призы.

Исторический музей проведет мероприятия на пл. Конституции, где пройдут мастер-классы, рыцарские турниры, интерактивная экскурсия «Украинская свадьба». Археологи расскажут о своих исследованиях и дадут подержать в руках артефакты. Кроме того, в музее пройдет мероприятие «Дневник путешественника», на котором расскажут о строительстве железной дороги и трудностях, с которыми сталкивались путники в Харьковской губернии.

Творческий клуб «Гостиная на Дворянской» посвятил вечер украинскому драматургу и режиссеру Марку Кропивницкому. Мероприятие подготовлено совместно с киевским Музеем театрального, музыкального и киноискусства Украины и библиотекой ХНУ им. Каразина. В гостиной пройдет викторина, посвященная Марку Кропивницкому, расскажут о его дружбе с художником Ильей Репиным и пройдет традиционное чаепитие.

Впервые в акции примет участие «не Музей» танца, который находится на ул. Квитки-Основьяненко, 13. Воспитанники танцевальной студии с помощью перформанса расскажут об истории Дворца Труда. Выступление можно будет увидеть возле памятника Григорию Квитке-Основьяненко, а также заглянув в окна здания.

В музее «Обереги музичної Харківщини» дадут поиграть на разных инструментах и включат граммофон 1873 года, в Музее выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко - сыграют харьковские барды и поэты, в Музее женской и гендерной истории можно будет пройти авторскую игру «Сквозь стеклянный потолок» о борьбе за права женщин, а в Музее Н.К. Рериха - поучаствовать в мастер-классе по японскому рисунку и посмотреть спектакль детского театра.

Полная программа мероприятий на Ночь музеев-2019



Также программу можно скачать на смартфон с помощью QR-кода, который есть на всех афишах «Ночи музеев», размещенных в метро и на других объектах города.



Справка. «Ночь музеев» — это международное событие, посвященное Международному дню музеев, которое проходит ежегодно в третью субботу мая в 42 странах Европы. Почти 2 тыс. музеев один раз в год одновременно продлевают время своей работы, открывая свои двери для всех желающих. В Харькове акция впервые состоялась в 2009 году.