17.05.2019 09:05

В субботу – фестиваль искусств, улица в центре Харькова станет непроездной

18 мая на улице Искусств, 8-11 пройдет ArtStreetFest. Начало - в 11:30.



// ХОГА

В рамках мероприятия состоятся выступления мастеров искусств, выставки плакатов, студенческих работ, скульптуры, живописи, ретроавтомобилей.

Также пройдут мастер-классы «Дизайн ювелирных украшений», «Кожаные аксессуары, обувь», «Пленэр», мастер-классы из керамики, витража, петриковской росписи, по технике «батик», ручного ткачества, михенди тому подобное. Состоятся экскурсии по учебным корпусам академии дизайна и искусств, показ фильмов ArtStreet-художников, разнообразные лекции и прочее.



Запланированы выступления актеров театра музкомедии, театр кукол, Харьковской государственной академии культуры, цирковые программы. Фестиваль продлится до 21:00, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации



В связи с проведением Фестиваля улицы Искусств, с 10:00 до 16:00 18 мая запрещается движение транспорта по улице Искусств, на участке от улиці Каплуновской до улиці Пушкинской. Объезд закрытого участка организуется по прилегающим улицам: ул. Кирпичева, ул. Багалия, ул. Пушкинской, солобщили в Городской диспетчерской службе.