Главная Новости Культура и Туризм О неизвестном Репине расскажут харьковчанам
20.05.2019  14:01   

О неизвестном Репине расскажут харьковчанам

22 мая в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится 19-я лекция из цикла по искусствоведению «Репин - неизвестный художник» профессора, доктора искусствоведения, художника Александра Шило.


// cultura.kh.ua

В цикле лекций доктора искусствоведения, профессора А. В. Шило «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты его исследований, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода И. Е. Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества.

Будут рассмотрены малоизученные, а порой и вовсе не изучены страницы творчества великого художника.

Вход на лекцию свободный. Адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Шило Александр Всеволодович - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал более 350 научных и критических работ, среди которых монографии «Картина И.Е. Репина "Пушкин на набережной Невы. 1835 г."» (2002); «Загадки Репина» (2004); «Репин: очерки поэтики и творческого метода» (2013).

Тэги:  лекция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Дороги и транспорт Харьковчанам расскажут о романтиках Каразинского университета 19.04 Культура и Туризм Харьковчанам расскажут о неизвестном Репине 02.04 Общество Харьковчанам расскажут о неизвестном Репине
 
 

Видео

Победителем песенного конкурса "Евровидение-2019" стал представитель Нидерландов. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 