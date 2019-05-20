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20.05.2019  15:01   

В центральной галерее Харькова пройдет встреча с авторами выставки

23 мая в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами IХ выставки студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».


// cultura.kh.ua

На творческой встрече можно будет познакомиться с работами преподавателей Харьковского художественного училища - талантливыми мастерами изобразительного искусства, выпускниками и студентами, в своем творчестве продолжают традиции Харьковской школы живописи и сценографии, послушать рассказы о творческом пути и задать вопросы.

Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ авторов выставки.

Харьковское художественное училище традиционно представляет своих авторов, в первую очередь, как замечательных колористов. Искусство преподавателей, студентов и выпускников ХХУ, который известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами, воплотило в себе лучшие наработки классического искусства: в графике чувствуется хорошая академическая школа, а в живописи особенно заметно влияние импрессионизма.

Вход на встречу свободный. Адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  выставка, харьков, творческая встреча
 
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