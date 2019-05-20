В центральной галерее Харькова пройдет встреча с авторами выставки

23 мая в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами IХ выставки студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».
На творческой встрече можно будет познакомиться с работами преподавателей Харьковского художественного училища - талантливыми мастерами изобразительного искусства, выпускниками и студентами, в своем творчестве продолжают традиции Харьковской школы живописи и сценографии, послушать рассказы о творческом пути и задать вопросы.
Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ авторов выставки.
Харьковское художественное училище традиционно представляет своих авторов, в первую очередь, как замечательных колористов. Искусство преподавателей, студентов и выпускников ХХУ, который известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами, воплотило в себе лучшие наработки классического искусства: в графике чувствуется хорошая академическая школа, а в живописи особенно заметно влияние импрессионизма.
Вход на встречу свободный. Адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: