20.05.2019 15:01

В центральной галерее Харькова пройдет встреча с авторами выставки

23 мая в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами IХ выставки студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».



// cultura.kh.ua

На творческой встрече можно будет познакомиться с работами преподавателей Харьковского художественного училища - талантливыми мастерами изобразительного искусства, выпускниками и студентами, в своем творчестве продолжают традиции Харьковской школы живописи и сценографии, послушать рассказы о творческом пути и задать вопросы.



Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ авторов выставки.



Харьковское художественное училище традиционно представляет своих авторов, в первую очередь, как замечательных колористов. Искусство преподавателей, студентов и выпускников ХХУ, который известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами, воплотило в себе лучшие наработки классического искусства: в графике чувствуется хорошая академическая школа, а в живописи особенно заметно влияние импрессионизма.



Вход на встречу свободный. Адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).