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22.05.2019  12:19   

Туристический форум: в Харьков прибудут десятки иностранных делегаций

XI Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» пройдет с 24 по 26 мая в Харькове.


//city.kharkov.ua
По словам организаторов, в этом году туристический форум соберет рекордное количество участников – 54 делегации из 21 страны, в том числе 35 иностранных делегаций из 20 стран. В числе почетных гостей мероприятия – представители Всемирной федерации туристических городов (World Tourism Cities Federation), в которую входят 50 мегаполисов и туристических центров мира, и Всемирной туристской организации (ЮНВТО) - международной организации ООН в области туризма.
 
В ходе торжественного открытия форума «Харьков: партнерство в туризме» 24 мая состоится подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Харьковским городским советом и Промышленно-инновационной палатой Израиль-Украина.
 
Также в рамках мероприятия состоится международная конференция «Событийный туризм как часть креативной экономики и экономики впечатлений», подведение итогов конкурса проектов «Я люблю Харьков», будет представлена информационно-презентационная экспозиция туристического потенциала зарубежных городов-партнеров, а также пройдет крупнейший в Украине Международный фестиваль искусств и путешествий, цель которого - поддержка аудиовизуальных искусств, раскрывающих тему путешествий и туризма. 
 
Кроме того, участники и гости форума смогут принять участие в этнографической программе, посвященной наследию украинского философа и писателя Григория Сковороды. 
 
Торжественное открытие форума – в 10:00.
 
Место проведения – гостиница «Premier Palace Hotel Kharkiv» (пр. Независимости, 2, бальный зал).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  туризм, форум, харьков
 
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