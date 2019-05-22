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22.05.2019  12:09   

В Харькове состоится первый международный фестиваль экранных искусств и фотографии

Первый профессиональный фестиваль-конкурс экранных искусств и фотографии на тему путешествий «Kharkiv International Festival of Arts and Travel» пройдет 25 мая в кинотеатре им. Довженко.


// city.kharkov.ua

Фестиваль состоится в рамках XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме».

К участию в первом туре фестиваля было принято 1276 работ из 102 стран. Во второй тур прошли работы видеоблогеров, фотографов и операторов из Украины, Индии, Непала, Польши, Турции, Эквадора, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии и Ирана.

Программа «Kharkiv International Festival of Arts and Travel»:

14:00–14:30 – официальное открытие фестиваля;
14:30–15:05 – «Стихия – воздух» – конкурсный показ работ в номинации «Дрон-видео»;
15:05–15:20 – «Всего лишь мгновение» – конкурсный показ работ в номинации «Фотоискусство»;
15:40–16:40 – «Путник» – конкурсный показ работ в номинации «Роуд-муви»;
17:00–18:10 – «Путешествуя по миру» – конкурсный показ работ в номинации «Тревел-документалистика»;
18:30–19:00 – церемония награждения победителей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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