В Харькове состоится первый международный фестиваль экранных искусств и фотографии

Первый профессиональный фестиваль-конкурс экранных искусств и фотографии на тему путешествий «Kharkiv International Festival of Arts and Travel» пройдет 25 мая в кинотеатре им. Довженко.
Фестиваль состоится в рамках XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме».
К участию в первом туре фестиваля было принято 1276 работ из 102 стран. Во второй тур прошли работы видеоблогеров, фотографов и операторов из Украины, Индии, Непала, Польши, Турции, Эквадора, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии и Ирана.
Программа «Kharkiv International Festival of Arts and Travel»:
14:00–14:30 – официальное открытие фестиваля;
14:30–15:05 – «Стихия – воздух» – конкурсный показ работ в номинации «Дрон-видео»;
15:05–15:20 – «Всего лишь мгновение» – конкурсный показ работ в номинации «Фотоискусство»;
15:40–16:40 – «Путник» – конкурсный показ работ в номинации «Роуд-муви»;
17:00–18:10 – «Путешествуя по миру» – конкурсный показ работ в номинации «Тревел-документалистика»;
18:30–19:00 – церемония награждения победителей.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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