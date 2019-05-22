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22.05.2019  13:43   

В Харькове пройдет фестиваль уличной еды

На фестивале Food Fest Gastroman 2019, который пройдет с 30 мая по 2 июня, запланирована серия мастер-классов.


//city.kharkov.ua
Как сообщили организаторы, харьковчане смогут не только попробовать блюда кухонь народов мира, которые будут представлены на фестивале, но и увидеть, как они готовятся. 
 
Также в рамках фестиваля запланированы лазерные бои, квест от пейнтбольного комплекса, конкурсы, настольные игры, творческие мастер-классы от международной студии рисования и общественной организации «Ассоциации многодетных семей «АММА», а также мастер-класс по песочной анимации, росписи и декорированию свечей, пряников. Можно будет создать свои подарочные наборы с изделиями из керамики и валяной шерсти. 
 
Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, отдельную программу подготовили для детей. 
 
«Мы не забыли о наших маленьких гостях, для которых на протяжении всего дня будет работать детская зона, надувные горки, батут и аквагрим. Кондитерская проведет несколько мастер-классов по изготовлению карамельных сладостей для маленьких сладкоежек», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.
 
Также на «Food Fest Gastroman 2019» будет работать кинотеатр под открытым небом и интерактивная площадка  от Харьковского государственного университета питания и торговли.
 
Начало мероприятия - в 10:00. Место проведения: ул. Героев Труда, 2-а. 
 
Напомним, что в этом году тема фестиваля «Food Fest Gastroman 2019» - культурные и гастрономические особенности разных стран. Мероприятие пройдет при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль уличной еды, харьков
 
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