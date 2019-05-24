24.05.2019 08:53

«Дантефест» в Харькове: программа

С 31 мая по 2 июня в Харькове уже в шестой раз пройдет социокультурный фестиваль «Дантефест».



// ХОГА

«Дантефест» можно считать самым гуманистическим фестивалем Харькова, – рассказывают организаторы. – Здесь обсуждают вопросы человечности и взаимопомощи, музыкальные события всегда имеют благотворительную цель, а социальная составляющая направлена ​​на распространение лучших европейских практик реабилитации и налаживания связей между украинскими и итальянскими реабилитологами».



Уже в третий раз средства, собранные с продажи билетов на благотворительный концерт, будут направлены на поддержку адаптационного центра La Casa Volante, «Летучий дом». Здесь живут пятеро бывших воспитанниц интерната для детей-сирот и детей с последствиями ДЦП. По условиям проекта, девушки будут жить в «Летучем доме» 5 лет после интерната – в это время они в сопровождении тьюторов получают высшее образование, занимаются поиском работы и собственного жилья. После этого на их место придут другие девушки или юноши, которые будут нуждаться в помощи. Сюда же регулярно приходят и другие воспитанники интерната: здесь они получают дополнительное образование, а главное – помощь в социализации.



Программа фестиваля:



Дантефест. Prolog («ЕрмиловЦентр», пл. Свободы, 4, вход – свободный)



14 мая – 14 июня – выставка «Путь Энея: Художник сегодня один на один с прошлым»;



29 мая в 19:00 – встреча-диалог с художниками Николаем Коломийцем и Владиславом Краснощеком.



Дантефест. Основная программа



31 мая 17:30 – ХНУ им. Каразина (главный корпус), большая химическая аудитория. Вход – свободный.



Открытие «Дантефеста». Диалог и презентация книг «Огонь горит всегда» Сильвио Каттарины – психолога, психотерапевта, основателя и руководителя социального кооператива L'Imprevisto (Неожиданное) для несовершеннолетних преступников и наркозависимых (Пезаро, Италия) и «Океан тайны» Александра Филоненко – украинского философа, богослова, соучредителя Центра европейской культуры «Данте» и общественной организации «Эммаус».



1 июня



15:00 – «ЕрмиловЦентр», вход – свободный, встреча с художницей Юлией Кран;



19:00 – CXID Opera, ул. Сумская, 25. Вход – по билетам. Благотворительный концерт Gloria Vivaldi. Артистки хора Teatro alla Scala Лурдес Мартинез и Амор Перез, хор и оркестр СхідOpera.



2 июня



12:00 – «ЕрмиловЦентр», вход – свободный, кураторские экскурсии по выставке «Путь Энея: художники сегодня один на один с прошлым» с Лукой Фьоре и Борисом Филоненко;



14:00 – зал «Харьков», Kharkiv Palace, проспект Независимости, 2, дискуссионная панель при участии кураторов Бориса Филоненко и Луки Фьоре, художников Джованни Франджи, Павла Макова, Николая Коломийца, художницы Юлии Кран и президента Casa Testori Джузеппе Франджи. Вход – свободный.



Дантефест. Epilog



3-4 июня 9: 30-18:00 – хаб «Яблоко», ул. Гаршина, 9, тренинг «Развитие компетенций лиц, работающих с уязвимыми людьми», модуль 1. «Формирование команды в работе с уязвимыми людьми»: Сильвио Каттарина, психолог, психотерапевт, основатель и руководитель социального кооператива L'Imprevisto (Неожиданное) для несовершеннолетних преступников и наркозависимых (Пезаро/Италия). Второй и третий модули состоятся осенью.



5 июня 19:00 – «ЕрмиловЦентр», вход – свободный, встреча с художником, участником выставки «Путь Энея: художники сегодня один на один с прошлым» Павлом Маковым.



8 июня 19:00 – «ЕрмиловЦентр», вход – свободный, лекция от «ЛитМузея» об историческом и культурном контекстах открытия памятника Ивану Котляревскому в Полтаве.