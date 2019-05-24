Итоговая выставка детских работ пройдет в Харькове

С 30 мая по 15 июня в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится итоговая областная выставка детских работ «Надежда Слобожанщины».
В экспозицию вошли работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Участники выставки - учащиеся художественных школ и художественных отделений художественных школ Харьковской области и города Харьков. Произведения, представленные на выставке, объединяет любовь к культуре и искусству Украины и
В этом году на выставке будут представлены работы победителей следующих конкурсов:
– областного этапа Всеукраинского конкурса детского творчества, посвященного Шевченковским дням «Объединимся же, братья мои», в котором ученики из 28 художественных школ Харьковской области и города Харьков показали собственное видение культурного наследия Кобзаря.
– областного конкурса детского рисунка «Слобожанщина – мой край родной».
Торжественное открытие традиционной итоговой областной выставки художественных работ учащихся – лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины» состоится 30 мая в 12:00.
Во время работы выставки пройдет ряд культурологических мероприятий:
4 июня в 17:00 – поэтический вечер Авы Либерти «Голос лирики»;
5 июня в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 20. Лектор – доктор искусствоведения Александр Шило.
6 июня в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Психологическое здоровье». Лектор – Лорина Северина.
11 июня в 17:00 – лекция из цикла «Eхlibris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 6».
12 июня в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта из Милана 2015 года - музыка Петра Чайковского и Нино Рота. Концерт для гитары с оркестром - композитор Родриго, гитарист-виртуоз Пако де Лусия.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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