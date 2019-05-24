Итоговая выставка детских работ пройдет в Харькове

24.05.2019 09:51

С 30 мая по 15 июня в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится итоговая областная выставка детских работ «Надежда Слобожанщины».

В экспозицию вошли работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Участники выставки - учащиеся художественных школ и художественных отделений художественных школ Харьковской области и города Харьков. Произведения, представленные на выставке, объединяет любовь к культуре и искусству Украины и

В этом году на выставке будут представлены работы победителей следующих конкурсов:

– областного этапа Всеукраинского конкурса детского творчества, посвященного Шевченковским дням «Объединимся же, братья мои», в котором ученики из 28 художественных школ Харьковской области и города Харьков показали собственное видение культурного наследия Кобзаря.

– областного конкурса детского рисунка «Слобожанщина – мой край родной».

Торжественное открытие традиционной итоговой областной выставки художественных работ учащихся – лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины» состоится 30 мая в 12:00.

Во время работы выставки пройдет ряд культурологических мероприятий:

4 июня в 17:00 – поэтический вечер Авы Либерти «Голос лирики»;

5 июня в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 20. Лектор – доктор искусствоведения Александр Шило.

6 июня в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Психологическое здоровье». Лектор – Лорина Северина.

11 июня в 17:00 – лекция из цикла «Eхlibris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 6».

12 июня в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта из Милана 2015 года - музыка Петра Чайковского и Нино Рота. Концерт для гитары с оркестром - композитор Родриго, гитарист-виртуоз Пако де Лусия.